|Авария вертолета в Нью-Йорке: число жертв возросло, - ОБНОВЛЕНО
|12.03.2018 13:23
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Одного человека удалось спастиВ воскресенье, 11 марта, в реку Ист-ривер в Нью-Йорке упал вертолет с несколькими людьми на борту.
Фото: EPA/UPG
Спикер мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс сообщил, что в результате аварии вертолета в реку Ист-ривер в Нью-Йорке погибли два человека.
Также сообщается, что спасатели вытащили из воды одного человека.
Спасатели продолжают поиски пассажиров вертолета, сообщает Associated Press.
Обновление: В Нью-Йорке при падении вертолета в пролив Ист-Ривер погибли все пять пассажиров, пилоту удалось спастись.
В Нью-Йорке при падении вертолета в пролив Ист-Ривер погибли все пять пассажиров, находившихся на борту, сообщает CNN.
По данным местных властей, пилот вертолета смог из него выбраться и остался жив.
Сейчас пилот находится в больнице.
Вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая осуществляет чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей.
Напомним, турецкий частный самолет, следовавший из ОАЭ в Стамбул, разбился в гористой местности в Иране . На борту лайнера была дочь главы главы компании-владельца Мина Башаран.