Одного человека удалось спасти

Спикер мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс сообщил, что в результате аварии вертолета в реку Ист-ривер в Нью-Йорке погибли два человека.

Также сообщается, что спасатели вытащили из воды одного человека.

Спасатели продолжают поиски пассажиров вертолета, сообщает Associated Press.

Обновление: В Нью-Йорке при падении вертолета в пролив Ист-Ривер погибли все пять пассажиров, пилоту удалось спастись.

В Нью-Йорке при падении вертолета в пролив Ист-Ривер погибли все пять пассажиров, находившихся на борту, сообщает CNN.

По данным местных властей, пилот вертолета смог из него выбраться и остался жив.

Сейчас пилот находится в больнице.

Вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая осуществляет чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей.