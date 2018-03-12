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Авария вертолета в Нью-Йорке: число жертв возросло, - ОБНОВЛЕНО
12.03.2018 13:23
Авария вертолета в Нью-Йорке: число жертв возросло, - ОБНОВЛЕНО
Одного человека удалось спасти
В воскресенье, 11 марта, в реку Ист-ривер в Нью-Йорке упал вертолет с несколькими людьми на борту.
Авария вертолета в Нью-Йорке: число жертв возросло, - ОБНОВЛЕНО Фото: EPA/UPG

Спикер мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс сообщил, что в результате аварии вертолета в реку Ист-ривер в Нью-Йорке погибли два человека.

Также сообщается, что спасатели вытащили из воды одного человека.

Спасатели продолжают поиски пассажиров вертолета, сообщает Associated Press.

Обновление:  В Нью-Йорке при падении вертолета в пролив Ист-Ривер погибли все пять пассажиров, пилоту удалось спастись.

В Нью-Йорке при падении вертолета в пролив Ист-Ривер погибли все пять пассажиров, находившихся на борту, сообщает CNN.

По данным местных властей, пилот вертолета смог из него выбраться и остался жив.

Сейчас пилот находится в больнице.

Вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая осуществляет чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей.

Напомним, турецкий частный самолет, следовавший из ОАЭ в Стамбул, разбился в гористой местности в Иране . На борту лайнера была дочь главы главы компании-владельца  Мина Башаран.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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