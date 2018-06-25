Накоплению денег часто мешают привычки. Те, над которыми мы не задумываемся и не анализируем. Однако если от них избавиться - экономить станет намного проще, передает со ссылкой на .

Не делайте спонтанных покупок. Даже если цена на товар кажется очень привлекательной. Лучше отойти от витрины хотя бы на несколько часов. И решить, действительно ли необходима определенная вещь, пишет "Еdinstvennaya".

Откладывайте фиксированную сумму сразу после получения зарплаты или иного дохода. Потому что если сначала оплатите все счета, рассчитаете сумму ежедневных расходов на еду, проезд и развлечения - экономить будет нечего.

Откажитесь от кредитов. Бесспорно, с ними удобно делать дорогие покупки. Однако сам займ - тоже недешевое удовольствие. Если посчитать все проценты - получится сумма, за которую можно приобрести еще одну неплохую вещь.

Поставьте цель. Определите сколько денег надо на ее реализацию. И двигайтесь вперед, отказываясь от тех товаров и услуг, которые не являются первоочередными для вас.

Поверьте в себя. Даже если накапливать никогда не удавалось. Можно начать это делать прямо сейчас. Потому что потенциал и скрытые силы есть в каждом из нас.

Для ежедневной экономии специалисты советуют вести учет расходов. В конце месяца анализировать данные и определять бесполезны покупки. Также - разумно планировать шоппинг в супермаркетах. Но при этом не экономить на здоровье, гигиене и знаниях.

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