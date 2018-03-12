|Порошенко: Украина снова призвала ЕК отказаться от планов строительства "Северного потока-2"
|12.03.2018 13:25
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Российская компания "Газпром" окончательно потеряла имидж надежного партнера после недавнего газового кризиса. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместного с вице-президентом Европейской Комиссии, Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерикой Могерини, который транслировал телеканал NEWSONE.
"Украина еще раз обратилась к Европейской комиссии, государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС", - сказал он.
Порошенко отметил, что в ходе переговоров стороны не могли обойти вниманием то, что сотрудничество в вопросах энергетической безопасности Украины и Европейского союза на фоне последних действий Газпрома, необходимо усилить.
"Мы должны сделать важные выводы из этого газового кризиса. Во-первых, "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере не только для Украины, но и для Европейского Союза. Во-вторых, "Газпром", а если точнее Кремль, четко показал намерение использовать в будущем вопрос газоснабжения в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием", - отметил президент Украины.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, вице-президент Европейской Комиссии, высший представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини указала, что российская компания "Газпром" обязана выполнить взятые на себя договорные обязательства.
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