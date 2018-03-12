Орбитальная обсерватория Кеплер обнаружила 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы, одна из которых находится внутри «зоны жизни» и предположительно обладает океанами и земной атмосферой.

Астрономы нашли потенциально обитаемую планету.Планета K2-155d находится в центральной части «зоны жизни», информирует svodka.net.

Планетная система K2-155 расположена в созвездии Тельца и удалена от Земли примерно на 200 световых лет. В ней находятся сразу три «суперземли».Об этом говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

«Как показывают наши расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле. Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце», – рассказал Теруюки Хирано из Технологического института Токио.

Открытие было сделано с помощью орбитального телескопа Кеплер. В общей сложности, японским планетологам удалось найти сразу 15 новых планет, похожих по размерам на увеличенные копии Земли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень небольшом расстоянии, и год на их поверхности длится от одного до 40 дней.

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Практически все из них, как отмечают исследователи, вряд ли могут поддерживать жизнь – по температуре и климату они, скорее только, напоминают Венеру, а не Землю.

Единственным исключением является система K2-155, расположенная в созвездии Тельца и удаленная от Земли примерно на 200 световых лет. В ней обитает сразу три «суперземли», самая далекая из которых, K2-155d, находится в центральной части «зоны жизни» и, как считают планетологи, похожа по своему климату и гидрологическим условиям на Землю.

Проверить все эти открытия, по словам Хирано, можно будет в самом ближайшем будущем, в конце этого года, когда НАСА запустит на орбиту телескоп TESS, наследник «Кеплера».

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Он сможет получить первые точные данные по составу и температурам этих планет и проверит, является ли K2-155d полноценной «большой сестрой» Земли или нет.

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