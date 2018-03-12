1. В Симферополе прошел сход кизяков, на который свезли всех ряженых Крыма.

На шабаше, приуроченном к очередной годовщине оккупации, присутствовали Гоблин и попы ФСБ РПЦ с иконами. На сходку согнали огромное количество детей и молодежи в военной форме. Православный ИГИЛ отдыхает. Зрелище шокирует

2. Помню, до 2014 года в Симфе по Куйбышатнику (рынок) ходил сумасшедший “казак” в форме, матерился, всех пугал. Даже не представляла, что за 4 года он так размножится…

3. Военные оккупанты продолжают выселение из общежития сотрудников бывшей Банковской академии Украины в Севастополе. Военные выиграли очередной “суд”. Люди живут на чемоданах, а некоторые уже скитаются по знакомым, но военных не обвиняют. Обвиняют “правительство” Севастополя, которое обещало предоставить другое жилье, но так этого и не сделало. Писали путину — он, естественно, не помог

4. Новости умирающей медицины: “Пора и мне, наверное, пожаловаться. 09.03.2018 в 22:10 приехала с ребенком в приемный покой (г. Саки). Сын жалуется на боль в ухе. Ждали минут 30 врача. Приходит супер врач и говорит: «Что случилось, почему приехали???». Я говорю, что ребенок жалуется на боль в ухе, на что я получила отличный ответ: «А я ничем помочь не могу! У нас нет Лора в больнице, уже год мы без Лора!!!! А вы что не знали, что у нас нет Лора?». Откуда я знаю, кто у них есть и кого нет? А дальше я просто слушала и не могла поверить, что такое может сказать врач (причем в возрасте, я так понимаю, опытный). Говорит: «Я могу вас положить и будем вас лечить!». В смысле лечить? От чего лечить?? Далее просто шедевр: «Отчего-нибудь будем лечить! Ну, или езжайте в Евпаторию в приемный покой. Скажите, что от меня, вас примут!!!»”. Ответы: “Евпаторийские врачи не лучше”, “Ситуация с каждым днем все хуже”, “Медицина серьезно больна. Но не медиков в этом вина. Государство причина тому. Оттого и идем мы ко дну”, “Мне в детской поликлинике так и сказали: работать некому, специалистов нет!”, “Нашу медицину хочется обнять и горько-горько плакать. В прошлом месяце меня привезли на скорой в приемное отделение Евпаторийской горбольницы, где я и просидела в коридоре 3,5 часа. Спасибо, врач скорой сделал укол. За это время приступ прошёл, и я ушла домой. Ура нашим врачам! Неудивительно, что 80% населения занимаются самолечением”, “(Понаехавшая из Саранска, холопка со стажем) Предлагаю завалить сайт президента. Смею уверить — сразу все появится. Не надо стесняться”

5. В Севастопольском травмпункте и без ваших травм забот хватает: “Хочу занести в Черный список 1-ую Горбольницу имени Пирогова. Приехал только что в травмпункт со стеклом в ноге. Пошёл к врачу на прием, объяснил ему ситуацию. На что врач мне отвечает: мы вас не можем принять, поскольку стекло в ноге находится сутки. Я иду в приемное отделение и мне говорят, что они имеют право не принять после 3-х суток. Я еду домой и звоню в травмпункт, на что мне отвечают, что у них и без меня забот хватает. Так что задумайтесь, прежде чем туда обращаться”, “Мы ночью летом приехали, собака укусила уличная за ягодицу. Так они мне говорят: «А что сильно укусила?». И пока все документы не оформили, они даже спиртом не протёрли ничего. Я молчу за укол от бешенства”

6. Московская вата прорывается в Крым: “Подскажите, пожалуйста, можно ли купить небольшой домик с участком 3-5 соток близко от моря за 1,5-2,5 млн рублей? Собираемся с мужем переехать”. Ответы: “Разве что близко от Симферопольского моря”, “Ребята, осваивайте лучше «Дальневосточный гектар». Здесь вам отдельно не будут рады. Тут людей без денег и так вагон и маленькая тележка”

7. Директор Ассоциации туроператоров россии Майя Ломидзе сообщила, что многие туристы, вернувшись из Крыма, жаловались, что им в Крыму не рады. До оккупации я такого ни разу не слышал. Вот вам и “родная говень”. Сыты здесь рашистами по самое горло

8. Дороги в Крыму приводятся к российским ГОСТам: “Мороз был пару дней, дороги в Евпатории в полном хламе. Такого не было за мою жизнь никогда. Но «активные общественники» рассказывают, что раньше дороги ВООБЩЕ не делали. Господа, ну как же не делали, если как минимум после каждой зимы их приводили в порядок. А теперь просто забили! Анон”. Ответы: “Это россия, здесь дороги тают вместе со снегом”, “Как можно надеяться на государство? Надейтесь на себя. Иначе будете страдать и разочаровываться всю жизнь”, “В Симферополе ещё хуже дороги, так что о чем можно говорить!?”, “4 раза за 2 месяца прокатывал диски. Пи*дец, а не дороги”, “Сейчас дорог нет. При Украине видел”, “Сколько недовольных российскими дорогами… Ну так п*здуйте на Усраину”

9. Керченский ватник хочет на заработки в россиюшку, но оказалось, что не все так гладко: “Есть ли в Крыму или у нас агентства, кто трудоустраивает на Камчатку на рыбу? Анон”. Ответы: “Был там в 2014 году. Невыгодное это дело!! Обещали зп около 100 тыс, а по факту меньше тридцатки получили. Еле на обратный билет хватило. Пробыли там месяц. Но зато красной рыбы и икры наелся на много лет вперед”

10. Вставание с колен по-крымски — это когда ты сначала играешь в Премьер-лиге с “Динамо/Киев”, а потом в Премьер-лиге с “Крымтеплицей”. Речь идет об ФК “Севастополь”.

11. Побродил по лентам ватной общественности. У них и страна самая передовая, и заговоры врагов один круче другого, и в прошлом лидеры творят великие победы, и благородные спортсмены побеждают врагов, и умнейшие ученые совершают великие открытия… Скучно нам тут в реальном мире. Скучно.

12. “Россия-24”. Фразы из новостей: — После ПОСЛАНИЯ путина… — После ПОСЛАНИЯ путина… — После ПОСЛАНИЯ путина… Ну предсказатель просто!

13. Кремлевские пропагандоны сообщили, что путин может прибыть в Крым 14 марта и появиться перед ватной публикой на пл. Нахимова в Севастополе. Видимо, это последний козырь, чтобы загнать стадо на свои “выборы”. Очень хотят высокую явку

14. Людей в Крыму оккупанты пугают проблемами на работе, если не придут на “выборы”. В сёлах “сельсоветы” вообще обзванивают поимённо и выясняют, пойдут или не пойдут голосовать. Мои пенсионеры принципиально не пойдут. За всех не скажу, но молодёжь реально боится остаться без работы. А в селе без работы, да с малыми детьми… В общем, очень на душе тяжело.

P.S. “Позор деспотизма лежит не на деспоте. Позор деспотизма лежит на народе, который поддался и/или продался ему. Ведь деспотом является не один человек (часто очень несчастный и мелкий), а сам народ, который пускает в себя беззаконие и вершит его миллионами своих рук”.

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