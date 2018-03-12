Порошенко призвал страны ЕС помогать предоставлению Украине оборонного вооружения и направить на Донбасс оценочную миссию

Президент Украины Петр Порошенко призывает страны-члены Европейского Союза назвать Российскую Федерацию страной-агрессором и стороной конфликта, а также помогать предоставлению Украине странами-членами ЕС оборонительного вооружения.

"Пришло время помогать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством", - сказал он на совместном с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини брифинге в понедельник в Киеве.

По убеждению главы Украинского государства, спустя 4 года с начала российской агрессии против Украины "пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта".

П.Порошенко также сообщил, что в ходе прошедших переговоров предложил Ф.Могерини направить на Донбасс в кратчайшие сроки вторую Миссию послов Комитета по политике безопасности ЕС.

"Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть Минских договоренностей, я обратился к высокому представителю госпоже Могерини с предложением отправить уже в ближайшее время на Донбасс вторую Миссию послов Комитета по политике безопасности ЕС. Первая была в сентябре 2015 года", - проинформировал президент Украины.

Говоря о ситуации на востоке страны, П.Порошенко поблагодарил ЕС за значительную гуманитарную помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.

Кроме этого, президент Украины выразил убеждение в необходимости усилить роль европейской дипломатии в вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в Крыму и России.

"Считаю, что необходимо сделать более значимой роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе и украинских политических заключенных на территории России", - подчеркнул он.