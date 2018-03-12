В результате инцидента в Донецкой области никто не пострадал, пули
пробили радиатор автомобиля, на котором передвигались сотрудники
Донецкой фильтровальной станции, заявили на КП "Вода Донбасса".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пули пробили
радиатор автомобиля Фото: voda.dn.ua "Cегодня в 7.00 попал под
обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный
персонал на Донецкую фильтровальную станцию. Сотрудники, к
счастью, не пострадали", – заявили на предприятии.Пули пробили
радиатор автомобиля.Кто вел огонь, украинские военные или боевики
"ДНР", не уточняется.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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