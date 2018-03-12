В результате инцидента в Донецкой области никто не пострадал, пули пробили радиатор автомобиля, на котором передвигались сотрудники Донецкой фильтровальной станции, заявили на КП "Вода Донбасса". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пули пробили радиатор автомобиля Фото: voda.dn.ua "Cегодня в 7.00 попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию. Сотрудники, к счастью, не пострадали", – заявили на предприятии.Пули пробили радиатор автомобиля.Кто вел огонь, украинские военные или боевики "ДНР", не уточняется.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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