Санкции будут действовать до 15 сентября 2018

В ЕС в очередной раз отметили, что оценка ситуации не оправдала режима санкций, - говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Другие меры ЕС, действующих в ответ на кризис Украина, включают:

экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые в настоящее время действуют до 31 июля 2018;

ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченную территории Крыма и Севастополя, в настоящее время действует до 23 июня 2018 года.

Как сообщалось, 21 декабря 2017 Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении Российской Федерации до 31 июля 2018 года. Такое решение было принято после того, как президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали ЕС о невыполнении минских соглашений Россией.

Эти санкции ограничивают доступ на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, действующих за пределами ЕС, а также для 3-х крупных российских энергетических компаний и 3-х оборонных фирм . Также введен запрет на экспорт и импорт оружия, на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.