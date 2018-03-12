Российская компания "Газпром" обязана выполнить взятые на себя договорные обязательства. Об этом сообщила вице-президент Европейской Комиссии, главный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини в ходе совместного с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинга, который транслировал телеканал NEWSONE .

"Газпром должен полностью выполнять свои договорные обязательства", - сказала она.

Могерини подчеркнула, что в настоящее время Европейская комиссия делает все возможное для того, чтобы урегулировать конфликт между НАК "Нафтогаз Украины" и Газпромом.

Кроме того, Гройсман добавил, что Украина требует от российской компании выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.

"Украина остается на позиции выполнения решения суда… Мы, как демократическое и цивилизованное государство, не даем оценку суду, а говорим о том, что его надо выполнять", - отметил премьер-министр.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что попытка российской компании "Газпром" выставить Украину ненадежным поставщиком газа в Европейский союз провалилась .

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