Решение о продлении санкций будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта.

Совет ЕС 12 марта продлил индивидуальные санкции в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, информирует svodka.net.

«Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 субъектам», — говорится в сообщении.

«Оценка ситуации не оправдывает изменение режима санкций. Соответствующая информация и объяснение причин внесения в перечень этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости», — пояснили в Совете ЕС.

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Как отмечается, решение о продлении санкций будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта.

Как сообщали новости мира ранее, в сентябре 2017 года Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и часто продлевались.

Другие меры ЕС, действующие в ответ на кризис Украины, включают:

экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые в настоящее время действуют до 31 июля 2018 года;

ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченную территорией Крыма и Севастополя, в настоящее время действующей до 23 июня 2018 года.

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