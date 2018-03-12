|Новости мира: Евросоюз продлил антироссийские санкции
|12.03.2018 13:33
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Решение о продлении санкций будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта.
Совет ЕС 12 марта продлил индивидуальные санкции в отношении
действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности,
суверенитету и независимости Украины.
Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, информирует svodka.net.
«Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 субъектам», — говорится в сообщении.
«Оценка ситуации не оправдывает изменение режима санкций. Соответствующая информация и объяснение причин внесения в перечень этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости», — пояснили в Совете ЕС.
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Как отмечается, решение о продлении санкций будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта.
Как сообщали новости мира ранее, в сентябре 2017 года Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и часто продлевались.
Другие меры ЕС, действующие в ответ на кризис Украины, включают:
экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые в настоящее время действуют до 31 июля 2018 года;
ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченную территорией Крыма и Севастополя, в настоящее время действующей до 23 июня 2018 года.