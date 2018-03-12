Бурбаки также отметил важность подписанного заявления спикерами парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины относительно газопровода

"Сегодня мы зарегистрируем это Постановление. Сооружение еще одной ветви газопровода дополнительно подрывать стабильность и безопасность Европы. Наученные горьким опытом, мы постоянно повторять европейским коллегам, что российский газ - это не коммерция, а политическое оружие Кремля" , - заявил руководитель фракции Максим Бурбаки во время Согласительного совета.

"Мы приветствуем подписание совместного заявления руководителями парламентов Польши, Литвы, Латвии, Молдовы и Украины и поддержку ими позиции Украины по газопроводу" Северный поток-2 " , - отметил руководитель фракции" Народный фронт "и напомнил, что в 2014 году правительством Арсения Яценюка было принято решение судиться с "Газпрома".

"Нафтогаз" получил две победы и сэкономил стране 60 млрд долларов. И наконец наши европейские коллеги осознали, что для России газ - это оружие и предмет шантажа " , - подчеркнул Максим Бурбаки.

Он также добавил, что с миссией уговаривать европейских коллег о недопущении строительства "Северного пролив - 2" в Страсбург выехал и руководитель "Нафтогаза".

"Европа должна понять, что" Северный поток "это лишь очередной газовый петлю, который Россия обвиняет в Европу. Обращаемся к вам, господин Председатель, поставить на рассмотрение Постановление во время этой пленарной недели" , - обратился руководитель фракции к спикеру парламента.