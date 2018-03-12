|НБУ приобрел 60 млн. долларов на фоне укрепления курса
|12.03.2018 13:54
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Курс гривны укрепляется с январяНациональный банк в понедельник провел очередной валютный аукцион, на котором выкупил у банков 59,3 млн. долларов.
Фото: findcelebrityjobs.com
Средневзвешенный курс аукциона составил 25,9465 грн / долл., При этом на межбанковском рынке курс по состоянию на 12:30 составил 25,9322 грн / долл, - сообщается на сайте регулятора.
Курс гривны укрепляется с января, в связи с чем НБУ регулярно проводит валютные аукционы для пополнения своих запасов. Перед этим регулятор пять месяцев не выходил на рынок с предложением покупки.
На предыдущем аукционе, который состоялся 7 марта, Нацбанк приобрел 59 млн долларов по курсу 26,11 грн / долл.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины планирует купить на аукционе около 100 млн. долларов.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) н азвав высоким валютным риском существенные обязательства Министерства финансов в иностранной валюте. Регулятор рекомендует ведомству сокращать их объем и активнее привлекать гривневые займы.