Как ночью в Киеве толпа титушек устроила мародерский шабаш (фото) По теме: Ночью, 11 марта на Контрактовой площади в , толпы неизвестных устроили самый настоящий мародерский шабаш. Большая группа молодежи громила киоски, выносила товары и пила водку, передает . Об этом сообщает на своей странице в . "Сегодня ночью на Контрактовой площади, вандалы громили мафы кофейные (которые с документами и сам "Благоустрой" их туда ставил) а 2-3 мафа пропало вообще. Опять пришло время 90-х! 30 человек в масках и на машинах без номеров, ломали кофейные киоски на Контрактовой площади. Они срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли, полиция приехала - посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, так как у них есть пункт в договоре что массовки они не трогают", - приводит портал свидетельства очевидцев. Фото: facebook.com











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