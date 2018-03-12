В Карпатах нашли туриста из Киева Константина Зинченко, который провел в лесу четыре дня.

В Карпатах нашли пропавшего киевлянина, информирует svodka.net.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области, киевлянин пропал возле села Дземброня Верховинского района.

«7 марта группа туристов отправилась по маршруту в направлении горы Говерла, однако около 10:00 они разделились: три человека пошли в сторону горы Говерла, а житель Киева, 1990 г.р. изменил путь движения и пошел в сторону горы Ушастый Камень», — говорится в сообщении.

Телефонная связь с туристом отсутствовала, возвращение домой планировалось 9 марта, однако он не вернулся.

Утром 10 марта 17 спасателей на трех единицах техники начали поисковые работы.

11 марта к поискам были привлечены еще 11 спасателей, и в 11:40 туриста нашли в районе долины Шешорской.

Мужчина был в удовлетворительном состоянии, его отвезли в пгт Верховина и передали медикам.

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