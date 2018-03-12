|Неведомая хворь
|12.03.2018 14:01
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- Здравствуй, бабушка, - Любава низко поклонилась, - За помощью к тебе пришла, беда у меня. Муженёк мой захворал.
- К врачу его веди, - отмахнулась Яга, не поворачивая головы, - Я эти срамные болезни лечить не умею.
Любава вынула платок и вытерла им выступившие слёзы.
- Не такая болезнь у него, бабушка, - всхлипнула она, - Никто про неё ничего не ведает, только руками разводят.
- Не ведает, говоришь? - прищурилась Баба-Яга, - А ну, где твой муженёк? Дай-ка взгляну-осмотрю.
Любава протянула руку и втащила в избушку упирающегося мужа.
- Мне здесь не нравится, - заявил он.
- Звать тебя как, милок? - ласково спросила Яга.
- Федя.
- Захворал значит, Феденька?
- Да выдумывает она всё, - всплеснул руками Федя, - Неделю ходим по разным врачам, уже сапоги новые стёр. Эксклюзивная модель, знаете ли. Я их купил у одного итальянского мастера, ох, бабушка, видели бы вы его работы! Хочу в следующем месяце ещё две пары сапог взять, одни к кафтану выходному, а другие к рубахе с красной вышивкой. Я эту рубаху, между прочим…
- Цыц! - подняла руку Яга, - Чего-то я не совсем понимаю. Это болезнь такая?
- Она самая, - подтвердила Любава, не выпуская платка из рук, - Я сама не сразу заметила, а…
- Ты никогда ничего не замечаешь, - фыркнул Федя, - За три дня не заметить новые рукавицы, это ж кем быть-то надо?
- Интересно, - протянула Яга, - А ты его случайно не кусала, милая?
Любава округлила глаза.
- Чего? Это ты к чему, бабушка?
- Да так, теория была.
- Может мы уже пойдём? - капризно заговорил Федя, - Ты обещала новую сбрую купить, забыла уже?
- Подожди немножко, - попросила Любава, - Нужно с бабушкой поговорить.
Федя закатил глаза и отвернулся к печке смотреть на кота. Любава вздохнула.
- Не обижайся, - попросила она, - Купим, только позже.
- Я не обижаюсь, - отозвался Федя, - Я делаю выводы.
Яга прошла к сундуку.
- Интересный случай, - забормотала она, - Может, настойку с комариных лапок?
- Уши отвалятся, - сонно напомнил Баюн с печки.
- Подумаешь, - Яга пожала плечами, - Зато действует.
- Я это пить не буду, - испуганно вмешался Федя, - Мне мои уши очень дороги, как память.
- Тогда эту, - Яга протянула ему бутылёк, - Пей всю.
- Уши не отвалятся?
- Не отвалятся.
- А лекарство низкокалорийное? - уточнил Федя, - Я и так очень толстый, если я не влезу в свой любимый кафтан - это будет катастрофа…
- Пей! - велела Яга.
Федя беспрекословно выпил содержимое и поморщился.
- Не вкусно!
- Ну-ка, милок, - обратилась к нему Яга, - Как тебе твои сапоги?
- Самые лучшие! Я уже говорил про итальянского мастера?
- Не сработало, - всхлипнула Любава.
- Не сработало, - задумчиво подтвердила Яга, - А быть такого не может. Значит, есть только один вариант. Выйди-ка, милая, на улицу, да там жди, пока не позову.
Любава кивнула и пошла к выходу.
- Федя, я на улице буду, - сказала она, - На лавке под деревом посижу.
- Делай что хочешь.
Когда Любава вышла на улицу, Федя закатил глаза.
- Видели её сапоги? - прошептал он, - Какой возмутительный вкус, кошмар просто!
- Хорош комедию ломать, - отмахнулась Яга, - Чего жене голову морочишь?
Федя усмехнулся и сел на лавку.
- А сколько можно мне её морочить, бабушка? - спросил он, - Целыми днями мне про платья, про украшения, про подруг, да слухи со только Тридевятого Царства. Вечером с работы прихожу уставший, а она мне истерики да обиды: ты меня не любишь, ты стал другим, ты изменился. Сладко, думаешь? Вот и надумал, дай, думаю, попробую. Пусть поживёт в моей шкуре, прочувствует!
- Да поняла уже, поди, - мягко ответила Яга, - Пожалей жену-то. Хватит с неё.
- Хватит, - подтвердил Федя, - Просто так весело было!
Яга добродушно засмеялась.
- Повеселился и хватит, - сказала она, - Я Любаве скажу, что снадобьем тебя излечила, понял? Будет спрашивать, говори не помнишь ничего. А её я сейчас научу, о чём мужу рассказывать не нужно, чтобы опять эта болезнь не проявилась.Источник - .
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