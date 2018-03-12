- Здравствуй, бабушка, - Любава низко поклонилась, - За помощью к тебе пришла, беда у меня. Муженёк мой захворал.

- К врачу его веди, - отмахнулась Яга, не поворачивая головы, - Я эти срамные болезни лечить не умею.

Любава вынула платок и вытерла им выступившие слёзы.

- Не такая болезнь у него, бабушка, - всхлипнула она, - Никто про неё ничего не ведает, только руками разводят.

- Не ведает, говоришь? - прищурилась Баба-Яга, - А ну, где твой муженёк? Дай-ка взгляну-осмотрю.

Любава протянула руку и втащила в избушку упирающегося мужа.

- Мне здесь не нравится, - заявил он.

- Звать тебя как, милок? - ласково спросила Яга.

- Федя.

- Захворал значит, Феденька?

- Да выдумывает она всё, - всплеснул руками Федя, - Неделю ходим по разным врачам, уже сапоги новые стёр. Эксклюзивная модель, знаете ли. Я их купил у одного итальянского мастера, ох, бабушка, видели бы вы его работы! Хочу в следующем месяце ещё две пары сапог взять, одни к кафтану выходному, а другие к рубахе с красной вышивкой. Я эту рубаху, между прочим…

- Цыц! - подняла руку Яга, - Чего-то я не совсем понимаю. Это болезнь такая?

- Она самая, - подтвердила Любава, не выпуская платка из рук, - Я сама не сразу заметила, а…

- Ты никогда ничего не замечаешь, - фыркнул Федя, - За три дня не заметить новые рукавицы, это ж кем быть-то надо?

- Интересно, - протянула Яга, - А ты его случайно не кусала, милая?

Любава округлила глаза.

- Чего? Это ты к чему, бабушка?

- Да так, теория была.

- Может мы уже пойдём? - капризно заговорил Федя, - Ты обещала новую сбрую купить, забыла уже?

- Подожди немножко, - попросила Любава, - Нужно с бабушкой поговорить.

Федя закатил глаза и отвернулся к печке смотреть на кота. Любава вздохнула.

- Не обижайся, - попросила она, - Купим, только позже.

- Я не обижаюсь, - отозвался Федя, - Я делаю выводы.

Яга прошла к сундуку.

- Интересный случай, - забормотала она, - Может, настойку с комариных лапок?

- Уши отвалятся, - сонно напомнил Баюн с печки.

- Подумаешь, - Яга пожала плечами, - Зато действует.

- Я это пить не буду, - испуганно вмешался Федя, - Мне мои уши очень дороги, как память.

- Тогда эту, - Яга протянула ему бутылёк, - Пей всю.

- Уши не отвалятся?

- Не отвалятся.

- А лекарство низкокалорийное? - уточнил Федя, - Я и так очень толстый, если я не влезу в свой любимый кафтан - это будет катастрофа…

- Пей! - велела Яга.

Федя беспрекословно выпил содержимое и поморщился.

- Не вкусно!

- Ну-ка, милок, - обратилась к нему Яга, - Как тебе твои сапоги?

- Самые лучшие! Я уже говорил про итальянского мастера?

- Не сработало, - всхлипнула Любава.

- Не сработало, - задумчиво подтвердила Яга, - А быть такого не может. Значит, есть только один вариант. Выйди-ка, милая, на улицу, да там жди, пока не позову.

Любава кивнула и пошла к выходу.

- Федя, я на улице буду, - сказала она, - На лавке под деревом посижу.

- Делай что хочешь.

Когда Любава вышла на улицу, Федя закатил глаза.

- Видели её сапоги? - прошептал он, - Какой возмутительный вкус, кошмар просто!

- Хорош комедию ломать, - отмахнулась Яга, - Чего жене голову морочишь?

Федя усмехнулся и сел на лавку.

- А сколько можно мне её морочить, бабушка? - спросил он, - Целыми днями мне про платья, про украшения, про подруг, да слухи со только Тридевятого Царства. Вечером с работы прихожу уставший, а она мне истерики да обиды: ты меня не любишь, ты стал другим, ты изменился. Сладко, думаешь? Вот и надумал, дай, думаю, попробую. Пусть поживёт в моей шкуре, прочувствует!

- Да поняла уже, поди, - мягко ответила Яга, - Пожалей жену-то. Хватит с неё.

- Хватит, - подтвердил Федя, - Просто так весело было!

Яга добродушно засмеялась.

- Повеселился и хватит, - сказала она, - Я Любаве скажу, что снадобьем тебя излечила, понял? Будет спрашивать, говори не помнишь ничего. А её я сейчас научу, о чём мужу рассказывать не нужно, чтобы опять эта болезнь не проявилась.

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