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Ле Пен предложила переименовать "Национальный фронт", основатель партии считает это "политическим убийством"
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12.03.2018 14:02
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11 марта участники съезда французской ультраправой партии
"Национальный фронт" переизбрали Марин Ле Пен председателем и
лишили ее отца, бывшего главу партии Жан-Мари Ле Пена, статуса
почетного председателя. Марин Ле Пен считает, что название партии
должно четко отражать политическую программу для Франции Фото: ЕРА
11 марта участники съезда "Национального фронта", который прошел в
Лилле, переизбрали Марин Ле Пен председателем партии и лишили
бывшего главу Жан-Мари Ле Пена статуса почетного председателя.В
ходе съезда Марин Ле Пен выступила с предложением переименовать
партию в "Национальное объединение", аргументировав это тем, что
название должно нести политический посыл и четко отражать
политическую программу для Франции."Нация является сердцем нашей
приверженности и нашего проекта. Новое имя, которое я хочу для
"Национального фронта", должно выразить поддержку нации и призыв к
объединению", – заявила Марин Ле Пен.Жан-Мари Ле Пен навал
переименование катастрофой и отметил, что за 46 лет борьбы
"Национального фронта" его название стало "душой, историей и
прошлым".
« La Nation représente le
cœur de notre engagement et de notre projet. Le nouveau nom que je
souhaite pour le Front National doit exprimer le soutien à la
Nation et l'appel au rassemblement. » #CongrèsFN2018
pic.twitter.com/wH2mfs5WCa
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 11 березня 2018 р. По результатам
опросов, проведенных исследовательским центром Kantar
Sofres-OnePoint в марте 2017 года, 58% французов назвали
"Национальный фронт" угрозой для демократии.На последних
президентских выборах Марин Ле Пен вышла во второй тур, где
проиграла будущему президенту Франции Эммануэлю Макрону, набрав
33,9% голосов.
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