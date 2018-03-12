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Театр абсурда: ГАИ РФ приказала изменить номерные знаки "ДНР" на украинские
12.03.2018 14:05
Документы, выданные фейковыми республиками, не признаны никем, даже создателем данных незаконных формирований.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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