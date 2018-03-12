Тем, кто интересуется военными последствиями недавнего раскрытия Владимиром Путиным новых российских систем вооружений, я бы посоветовал отличную статью под заголовком «» Андрея Мартьянова, предложившего красивый анализ того, что это новое вооружение означает для США и, в частности, для Флота США. Я же хочу сделать здесь несколько иное и рассмотреть некоторые политические последствия этого. Первые две из пяти стадий горя — отрицание и гнев Прямо сейчас англо-сионисты проходят нечто очень похожее на первые две из Пяти стадий модели Кублера-Росса: отрицание, гнев, торг, депрессии, признание. По большей части это выражается в критике качества видео, представленных Путиным, и простым заклинанием, что «это оружие существует только на бумаге». Это совершенно нормально и долго не продлится. Подобного рода отрицание представляет собой нормальный механизм адаптации, чья основная функция состоит в «смягчении удара», а не что-то, на чем можно выстраивать некую политику или стратегию. Однако стоит рассмотреть, как именно эти сведения вызвали столь мощную реакцию, как все оказывается несколько более запутанным, чем казалось на первый взгляд. Во-первых, своего рода ошеломляющее открытие — развёртывание этих систем вооружений существенно не нарушает ядерный баланс между Россией и США, по крайней мере, не в смысле устойчивости первого удара (подробное обсуждение ). Да, верно, американский запас становится всё более устаревшим, особенно в сравнении с российским и, да, верно, что по всем технологиям Россия теперь явно на многие годы обгоняет США. Но нет, это не означает, что Россия может безнаказанно нанести первый удар по США (если уж на то пошло, то и США это никогда не могло сойти с рук). Обе страны обладают более чем достаточными средствами доставки ядерных боеголовок, даже если бы их силы были на все 90% уничтожены любым карательным разоружающим ударом (контр-силовым). Суть предостережения Путина не в том, чтобы угрожать Западу или представить, что Россия может вести удачную ядерную войну, далеко не так» первое и самое главное — его речь была крайне необходимым средством общественной психотерапии. Вымогли бы сказать, что в его намерения входило вынудить Империю в итоге пройти следующие, более конструктивные три стадии горя: торг, депрессию и признание. Дать ощущение реальности погрязшей в фантазиях Империи Руководители Империи, как и их идеологические беспилотники с промытыми мозгами, живут в мире, совершенно оторванном от реальности. Вот почему Мартьянов пишет, что США «всё ещё продолжают жить в своём пузыре, ограждающем их от внешних голосов разума и мира» и что речь Путина нацелена на «приведения элит Америки если не состояние мира, то по крайней мере в некую форму благоразумия, учитывая, что они ныне полностью оторваны от геополитических, военных и экономических реалий нового появляющегося мира». Мартьянов объясняет, что: «Американские властные элиты, большинство которых никогда ни дня не бывало в военной форме, равно как и не посещало занятий в серьёзных военных академических учреждениях, и чьи знания серьёзных военно-технологических и геополитических проблем ограничено парой семинаров по ядерному оружию и, в лучшем случае, усилиями Исследовательской Службы Конгресса, просто не подготовлены к тому, чтобы осознать сложность, характер и применение военной силы. Они просто не имеют ориентиров. Да, будучи продуктом американской поп-военной культуры, известной также в виде военной порнографии и пропаганды, эти люди — набор юристов, политических «ученых», социологов и журналистов, доминирующих на американской стратегической кухне, которые постоянно изготавливают фантастические геополитические и военные доктрины, определенно понимают лишь одно — когда их драгоценные бедняжки оказываются мишенью». Дело в том, что в реальном мире у этих элит уже много десятков лет на спине нарисована цель, но это не меняет того факта, что они сумели убедить самих себя, что могут убрать её путем выхода из Договора по ПРО и окружив Россию противоракетами. Тот факт, что некоторые (многие? большинство?) американских политиков понимают, где-то в глубине, что их системы ПРО никогда не защитят от российского ответного удара, на самом деле значения не имеет, поскольку существуют уникальные американские психологические факторы, которые делают систему ПРО неотразимо привлекательной: Система ПРО обещала огромные финансовые прибыли фантастически коррумпированному американскому ВПК, на который работают миллионы американцев и который сделал многих из них фантастически богатыми. Честно говоря, я подозреваю, что многие (большинство?) из тех, кто работал над программами ПРО, полностью осознавали, что это пустая трата времени, но пока им на банковский счет поступают деньги, их это просто не волновало: эй, мне же платят — и я возьму эти деньги! Система ПРО обещала США безнаказанность: безнаказанность наряду с военным превосходством — один из великих американских мифов (обсуждение ). Со времён Рейгана с его «оружием, убивающем оружие» до нынешнего кризиса с Кореей США всегда стремились к безнаказанности своих действий за рубежом: пусть все страны утонут в море огня, убийств и хаоса, но наша «родина»останется неприкасаемой священной цитаделью. Со времён Второй Мровой американцы убили многие миллионы людей за рубежом, но когда грянуло 9/11 (не важно, что это конечно была операция под чужим флагом) страна испытала своего рода клинический шок от утраты около 3 000 гражданских лиц. Советское и позже российское ядерное оружие обеспечивало многие десятки миллионов смертей, если произойдёт набег на СССР/Россию, и потому-то волшебная сказка о «щите» ПРО была столь привлекательна, пусть даже технологически она была либо наркотическими галлюцинациями (рейгановские «Звездные войны»), либо крайне ограниченной системой, способной остановить в лучшем случае несколько ракет (нынешняя ПРО в Европе). Повторюсь, факты не имеют значения вообще, по крайней мере в американской политике или коллективном сознании США. Военная культура США никогда не делала выговор на личной отваге или самопожертвовании (по очевидным причинам). Различные варианты волшебной сказки о ПРО давали возможность американцами считать, что следующая война будет заключаться в нажатии кнопок и надежде на компьютеры. А если начнут падать реальные бомбы, то пусть это будет где-то ещё, лучше только на каких-нибудь далеких людей с тёмной кожей, которые, ну, не сказать, чтобы представляли такую же ценность для Бога и человечества, как мы, белая «незаменимая нация». Добавьте сюда квази-религиозную веру (на самом деле догму) в миф об американской технологическом превосходстве, и вы поймёте, что русские руководители начали понимать, что их американские партнёры постепенно забывают, что у них на спине нарисована цель. Так вот что сделал Путин — он просто нарисовал ещё несколько мишеней, других, чтобы гарантировать, что американские руководители вернутся в реальность. Цель речи Путина ещё была и в том, чтобы доказать, что и Обама («российская экономика разорвана в клочья»), и МакКейн («Россия это бензоколонка, маскирующаяся под страну») неправы. Российское письмо правящим элитам США очень просто: нет, мы не только не отстали от вас технологически, во многом мы на десятки лет ушли вперёд, несмотря на санкции, попытки нас изолировать, резкое падение цен на нефть или ваши попытки ограничить нам доступ на мировые рынки (успешное развитие нового поколения систем вооружений является ясным показателем реального положения дел в фундаментальных исследованиях в России в таких сферах, как современные сплавы, нанотехнологии, супер-компьютеры и так далее). Для милитаристов в Пентагоне письмо и ясное, и жёсткое: мы тратим меньше, чем 10% от того, что можете тратить вы на глобальную агрессию, но вашим количественные показатели соответствуют нашему качественному превосходству. Проще говоря, вы воюете долларами, мы будем воевать мозгами. Американским пропагандистам, любящим говорить о том, как Россия всегда использует огромную массу необученных солдат и тупое, но жестокое оружие, теперь придется иметь дело с парадигмой, с которой они совершенно незнакомы: русский солдат намного лучше подготовлен, снаряжён, у них лучше командование, а мораль и воля к победе вечно выше, чем у обычных американских военнослужащих. Для военной культуры, привыкшей маниакально говорить, что у них всё «лучшее в мире» или даже «лучшее в истории» такая новая реальность обеспечит крайне болезненный шок, и большинство отреагирует, уйдя у глубокое отрицание. Для тех, кто верил в (исторически совершенно ложный) сюжет о том, что США и Рейган обанкротили СССР через успешной гонки вооружений, это должно выглядеть очень странным так сказать «оказаться на месте» старого, плохого СССР и быть в ситуации, когда сталкиваешься с вызванным военными расходами банкротством. Ничто не изменится в Империи Иллюзий (по крайней мере в обозримом будущем) Говоря о банкротстве. Недавнее раскрытие подтвердило то, о чем русские предупреждали многие годы: все те огромные суммы денег, потраченные США на систему ПРО полностью выкинуты на ветер. Россия нашли и развернула асимметричный ответ, который делает всю программу ПРО США совершенно бесполезной и устаревшей. Более того, как указывает Мартьянов, нынешняя силовая структура американского надводного флота тоже стала по сути устаревшей и бесполезной, по крайней мере против России (но можно быть уверенными, что Китай близко от этого).

Потенциально подобное положение дел должно иметь огромное, тектоническое отражение: гигантское количество денег налогоплательщиков США потрачены совершенно зря, ядерная и морская стратегия США совершенно ошибочны, разведка провалилась (и на уровне сбора данных, и на уровне анализа), политики США принимают катастрофические решения и это полная «заглушка», которая должна бы запустить бог знает сколько расследований, отставок и многочисленных санкций, административных или даже криминальных. Но, конечно же, совершенно ничего, ничего вообще не произойдёт. Ни одна голова не слетит. В «Империи Иллюзий» факты просто ничего вообще не значат. На самом деле, я прогнозирую, что теперь бесспорно бесполезная программа ПРО будет продолжаться, словно ничего не случилось. И в некотором смысле это верно. Зомбированному обществу США не скажут, что происходит, те, кто поймет, окажутся маргинализированы и бессильны что-либо изменить, а что до коррумпированных паразитов, которые делают миллионы и миллиарды на этой полностью зряшней растрате денег налогоплательщиков, у них слишком много стоит на кону, чтобы выбросить полотенце. На самом деле поскольку США теперь управляют неоконы, мы с легкостью можем предсказать, что они сделают. Они сделают то, что всегда делают неоконы: повысят ставки. Итак, после того, как общественность узнает, что всё развёртывание ПРО США безуспешно и устарело, стоит ожидать вливания дальнейших потоков денег в неё «патриотичными» «конгрессменами» (моя попытка быть политкорректным), окружёнными флагами, которые будут объяснять лоботомизированной публике, что она «занимают твёрдую позицию» против «российского диктатора» и что гордые США не должны уступать перед «русским ядерным шантажом». Эти цвета не поблекнут! Вместе мы выстоим! И так далее. И так далее. И так далее. Что до Флота США, так это даже не попадет в заголовки. Так, какой-то русский (имею в виду Мартьянова) написал что-то там для Unz Review. Кого это волнует? Это просто очередная «русская пропаганда», конечно же. Будут всё отвергать, пусть даже сначала тщательно проанализировали, и неизбежным убедительным выводом станет, как всегда, «Мы — №1», «Правь, Америка, морями» и вся остальная обычная ура-патриотическая чушь, которой многие годы адмиралы кормят общество. И помните, что умники во Флоте США, а таких много, знают, что именно происходит, но либо не могут ни на что повлиять, либо молчат по явно карьерным соображениям. Реальность в том, что то, что Мартьянов называет «американским мифом и технологическом превосходстве», настолько глубоко закрепилось в коллективном подсознании американцев, что стало частью их национальной тождественности, и успешно бросить этому вызов просто невозможно. Даже если Путин решил бы, что видео и слов недостаточно и решил провести наглядную демонстрацию огневых действий, размахивающие флагом зомби в СМИ, правительстве и обществе нашли бы способ всё отрицать, делая вид, что ничего не произошло, или нацепили бы на лица таинственную улыбку и отвечали нечто вроде «да, милый, но если бы только знал о супер-оружии, которое мы вам не показываем!!» (как написал один беспилотник, «у США в рукаве должно быть есть оружие, которое было бы использовано в случае нападения»). Итак, в обозримом будущем стоит ожидать, что коллективное отрицание продолжится. «Когда голова в песке, задница-то наружу» И да, реальность существует. Неважно, как американские пропагандисты попытаются извернуться, отрицать, запутывать или отвергать, для США изменилось нечто очень фундаментальное. Один из элементов реальность, который со временем начнёт медленно проникать в умы людей в США, состоит в том, что их любимая «родина» и они сами теперь лично и непосредственно в опасности. В самом деле, впервые в истории США теперь оказались мишенью мощного традиционного оружия, которое может достичь любой цели внутри США. И не только это, но в отличие от старых плохих МБР, запуски систем вооружений, которые могут нанести удар по любой точке США, крылатые ракеты крайне сложно заметить, и это даёт США очень мало, если вообще даёт, запас по времени. Мы уже знали о русских крылатых ракетах 3М-54 Калибр и КН-101/102 с радиусом действия 2600 км и 5500 км (или более). Владимир Путин теперь объявил, что у России есть и крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, чей радиус действия по сути не ограничен. Помните, что эти ракеты крайне сложно заметить, поскольку их запуск не создает сильного термического сигнала, они летят большую часть траектории на дозвуковой скорости (только под конец ускоряясь), их термическая сигнатура очень слаба, форма дает очень низкую эффективную площадь отражения и она могут лететь очень низко над землей (красться над землей) на курсах, которые их ещё больше маскируют. Однако, лучше только то, что их можно запускать с того, что внешне выглядит обычным коммерческим контейнером. Пожалуйста, на этот короткий пропагандистский ролик, демонстрирующий, как такие ракеты можно замаскировать, развернуть и использовать.

Что теперь Путин официально добавил к этому арсеналу, так это крылатые ракеты с неограниченным радиусом действия, которые могут, в теории, уничтожить командный пункт, скажем, на Среднем Западе США, будучи запущенными из южной части Индийского океана или Тасманова моря. Что ещё лучше, платформа запуска не требует вообще наличия российского боевого корабля, довольно торгового (грузового, рыболовного и так далее) корабля, даже круизного. Российский тяжёлый транспортный самолет может доставить эти «контейнеры» в любую точку, скажем, в Африке или даже Антарктиде и нанести удар по центру Омахи либо с обычной, либо с ядерной боеголовкой. Это тоже фундаментальная смена игры. И наоборот, можно представить новую торпеду с ядерной установкой, как своего рода «подводную крылатую ракету» с похожими возможностями, используемую против надводных кораблей или прибрежных сооружений. Кроме того, эта «подводная крылатая ракета» может «лететь» и под полярной ледяной шапкой. Нет нужды говорить, что все эти крылатые ракеты могут в случае необходимости быть вооружены ядерными боеголовками. Но теперь не мишенью становится континентальная часть США. Все американские военные сооружения по всему миру теперь могут оказаться атаковаными, что оставит США практически без запаса по времени. Не будет преувеличением сказать, что это поистине радикальная перемена, даже революция в современных боевых действиях. Я ненавижу это признавать, но это ещё и крайне нежелательное развитие событий с точки зрения стабильности первого удара, поскольку это ставит в опасное положение значительную часть ядерной триады США, равно как и почти все жизненно важные американские военные и традиционные площадки. Сказав это, надо возложить всю вину за подобную ситуацию на заносчивую и безответственную политику США после пагубного выхода США из договора по ПРО в 2002 году. Более того, я уверен, что русские с радостью сели бы за стол переговоров с американцами и разумно рассмотрели любые возможности прийти к взаимному согласию, чтобы восстановить стабильность первого удара между двумя странами. Никто, кроме коррумпированных руководителей ВПК США, конечно, не нуждается в гонке вооружений между Россией и США или огромных расходам, связанных с этим. Но поскольку гонка вооружений, вероятно, продолжится (как сказано выше, неоконы всегда повышают ставки), то у России огромное преимущество в этой гонке по двум ключевым причинам. В отличие от России, США будут на абсолютно идиотских основания престижа категорически отказываться сократить масштаб своих бесполезных ПРО и программы морских поставок, сконцентрированных на авианосцах, и все деньги, собранные на действительную попытку противостоять российским средствам будут потрачены по полной на эти бесполезные и устаревшие программы, а не на что-то иное. И наоборот, Россия потратит свои деньги на программы, которые очень и очень отличны. США теперь сильно отстают во многих ключевых сферах, причём у всех них долгие циклы развития. Честно говоря, я даже представить не могу, как США собираются выходить из сложного положения из таких катастрофических разработок, как мелководный военный корабль или, что самое худшее, Ф-35. Как и Россия в 1990-е, в США сегодня правят коррумпированные некомпетентные трусы, у которых просто-напросто отсутствует то, что необходимо для проведения реальной, значимой военной реформы и в результате этого вооружённые силы США страдают от проблем, которые станут намного хуже, прежде чем наметится поворот к лучшему. А пока различие между Россией Путина и США Трампа просто разительны: Россия тратит деньги на оборону, а США тратят деньги на обогащение коррумпированных политиков и бизнесменов. При подобном наборе параметров у США нет никаких шансов в любой гонке вооружений, вне зависимости от таланта и патриотизма американских инженеров и солдат. Россия и США уже в состоянии войны, и Россия побеждает Россия и США находятся в состоянии войны как минимум с 2014 года, (я предупреждал о том годе год за годом) пока эта война на 80% информационная, на 15% экономическая и на 5% динамическая. Но это вполне может изменится и очень неожиданно. Потому-то Россия стала прилагать огромные усилия, чтобы подготовиться и к обычному, и к ядерному нападению англо-сионистской империи. Вот некоторые меры, предпринятые в этом контексте: (список частичный, не подробный!) В ответ на обычную угрозу НАТО с Запада: Развёртывание систем ПРО С-400 и С-500 наряду с радарами сверхдальнего радиуса действия. Создание Национальной Гвардии, в которую войдут войска МВД (около 170 000), персонал МЧС, ОМОН (около 40 000) силы быстрого реагирования СОБР (более 5 000 человек), Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД, в том числе специальные подразделения «Зубр», «Русь» и «Ястреб» (более 700 + операторы) в целом в количестве около 250 000 солдат, которые в ближайшем будущем, вероятно, вырастут до 300 000 человека. Развёртывание операционно-тактических ракетных систем Искандер-М (завершено). Путин отдал приказ о воссоздании Первой Гвардейской Танковой Армии. Эта танковая армия будет включать в себя две танковых дивизии (лучшие в российских войсках — 2-ая Гвардейская Таманская Мотострелковая дивизия и 4-ая Гвардейская Кантемироваская дивизия) в целом с 500+ танками Т-14 Армата. Эту Танковую армию будет поддерживать 20ая Гвардейская Общевойсковая армия (в процессе создания). Это то, что во время Второй Мировой и холодной войны называлось «Ударной армией». Удвоение численности российских ВДВ с 36 000 до 72 000 (в процессе). Поставка и развёртывание передовых многоцелевых и имеющих превосходство в воздухе истребителей и перехватчиков (МиГ-31ВМ, Су-35С и, вскоре, МиГ-35 и Су-57). Принятие на вооружение около 70% новых, современных систем во всех вооружённых силах. В ответ на «окружение» американскими ПРО России: Развёртывание гиперзвуковых ракет «Кинжал» с дальностью 2 000 км. Развёртывание крылатых ракет с ядерным двигателем с неограниченным радиусом действия. Развёртывание МБР РС-28 Сармат с гиперзвуковым маневренным двигателем. Развёртывание обычных крылатых ракет сверхдальнего радиуса действия. Развёртывание подводных беспилотников с ядерным двигателем межконтинентальной дальности, крайне быстроходных, бесшумных и способных двигаться на огромной глубине. Развёртывание новых стратегических ракет «Авангард», способных достичь скорости 20 Махов. Список отнюдь не подробный, намного большее отсутствует, от новых подлодок (безвоздушные силовые установки, обычные дизель-электрические, атомные и вооружённые баллистическими ракетами), ударные самолёты, новые бронированные средства передвижения различного типа, новое передовое (высокотехнологичное) индивидуальное снаряжение, новые артиллерийские системы и так далее, и так далее. Но намного более важным элементов российской готовности к конфронтации и при необходимости отражения любой западной агрессии стали мораль, дисциплина, подготовка и смелость русских солдат (столь мощно продемонстрированная в нескольких недавних примерах в Сирии). Давайте просто скажем, что по сравнению с ними служащие США и ЕС (или их командиры, если уж на то пошло) выглядят не впечатляюще, ну и остановимся на этом. Хочешь мира — готовься к войне Конечно, реальность такова, что никто в России не планирует войны, не нуждается в войне и не хочет войны. На самом деле России, как стране, необходимы многие и многие годы (даже относительного) мира. Во-первых, потому, что время явно на стороне России, и что военный баланс с США очень быстро сдвигается в пользу России. Но не менее важно и то, что в отличие от США, которые стремятся к конфликтам, войнам и хаосу, России отчаянно нужен мир, чтобы разобраться с всё ещё многочисленными внутренними проблемами, которыми слишком долго пренебрегали. Проблема в том, что вся политическая система США и экономика полностью зависят от постоянного состояния войны. Это вкупе с имперской спесью, раздутой всё более громкой русофобией — мощная и потенциально опасная смесь, не оставляющая России иного выбора, кроме как «оскалиться» и взяться самой бряцать оружием. Итак, будет ли речи Путина довольно, чтобы разбудить правящие элиты Империи от их бредового сна? Вероятно, нет. На самом деле в краткосрочной перспективе она может произвести обратный эффект.

Помните, когда Россия отвела запланированное Обамой набег на Сирию? Реакция США состояла в том, чтобы устроить Майдан. Конечно, вне зависимости от реальных итогов подобного нападения (они уже обсуждались ) это никоим образом не повлияло бы на действительную корректировку сил между Россией и Империей. Но воспринято было бы хорошо (неоконы любят месть во всех формах). Нам стоит также ожидать дальнейших провокаций в Сирии (уже обсуждалось). Отсюда и в обозримом будущем русским придётся продолжить оставаться на нынешнем, явно разочаровывающем и даже болезненном курсе и занимать относительно пассивную и уклончивую позицию, которую Империя и её психопаты предсказуемо будут интерпретировать, как знак слабости. И пусть их. Пока с реальном мире реальная сила Империи (мягкая или жёсткая) продолжает убывать, пока ВПК США продолжает штамповать фантастически дорогие, но в военном смысле бесполезные системы вооружений, пока политики США заняты тем, что во всем винят «российское вмешательство», ничего при этом не делая для реформирования собственной разваливающейся экономики и инфраструктуры, пока США продолжают использовать печатный станок в качестве замены настоящего благосостояния и пока внутренняя социально-политическая напряжённость в США продолжает увеличиваться — план Путина работает. России необходимо продолжать идти по очень узкой тропинке: действовать в довольно уклончивой манере, чтобы избежать провоцирования прямой военной конфронтации с США, одновременно направляя довольно ясные сигналы, чтобы воспрепятствовать американцам воспринимать уклончивость России, как знак слабости, и сделать на этом основании нечто совершенно дурацкое. Конечная цель России проста и очевидна: достичь постепенного и мирного распада англо-сионистской Империи вкупе с постепенной и мирной заменой однополярного мира, управляемого одним гегемоном на многополярный мир, вместе управляемый суверенными странами, уважающими международные законы. Следовательно, любой катастрофический или насильственный результат крайне нежелателен, и его необходимо по возможности избегать. Терпение и сконцентрированность намного более важны в этой войне за будущее нашей планеты, чем мгновенная реакция и пускание пыли в глаза. «Пациента» надо возвращать к реальности постепенно, шаг за шагом. Речь Путина 1 марта войдет в историю, как именно такой шаг, но потребуется ещё много и много таких шагов прежде, чем пациент наконец очнётся.

The Saker (Сокол)

оригинал статьи: , Великобритания Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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