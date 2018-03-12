|"Самые красивые люди!" Билык показала, как прошел ее концерт во Львове
|12.03.2018 14:10
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Самый красивый зал, самые красивые люди, самый красивый город! Любимый #Львов * #всеукраинскийтур #безгрималучшееолюбви #иринабилыкПубликация от Ирина Билык (@bilyk * iryna) Мар 7, 2018 в 2:02 PST
Активисты пытались заблокировать концерт Билык во Львове. На вопрос, оккупирован ли Крым Россией, Билык ответила утвердительно. После этого активисты покинули здание театра и концерт начался.
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