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"Самые красивые люди!" Билык показала, как прошел ее концерт во Львове
12.03.2018 14:10
Певица Ирина Билык обнародовала видео и фото своего выступления во Львове. Билык: Любимый Львов Фото: bilyk_iryna / Instagram Подборки видео и фото она разместила в Instagram."Самый красивый зал, самые красивые люди, самый красивый город! Любимый Львов", – написала она.

Самый красивый зал, самые красивые люди, самый красивый город! Любимый #Львов * #всеукраинскийтур #безгрималучшееолюбви #иринабилык

Публикация от Ирина Билык (@bilyk * iryna) Мар 7, 2018 в 2:02 PST
Активисты пытались заблокировать концерт Билык во Львове. На вопрос, оккупирован ли Крым Россией, Билык ответила утвердительно. После этого активисты покинули здание театра и концерт начался.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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