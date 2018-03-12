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Япония предоставит Украине полмиллиона долларов
12.03.2018 14:14

Япония предоставит Украине в текущем году безвозмездную помощь на общую сумму более 500 тысяч долларов для реализации семи проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования в Житомирской, Херсонской, Кировоградской области и в городах Киев, Харьков и Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине.

Стоит отметить, что финансовую помощь предоставят в рамках второго этапа финансирования программы поддержки проектов безопасности человека КУСАНОНЕ.  Церемония подписания семи грантовых соглашений с благотворительными и общественными организациями по проектам состоится 15 марта при участии посла Японии в Украине Шигеки Суми.

Как сообщал svodka.net ранее, посол Японии в Украине Шигеки Суми заявил, что Украине предоставят 3,6 млн долларов на гуманитарные потребности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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