Неистово поддерживаю акцию #ятобинедоргенька, приуроченную ко дню борьбы наиболее активных женщин, журналистов, активистов и гендерных волонтеров за попранные права слабого пола. Упс! По ходу, сглупил, поскольку нельзя так выражаться. Слабый пол. Это даже ни на минуту не толерантно. Где, мать его, наш исконный либерализм? Нет его. Активисток избивают неизвестные, директор Института национальной памяти Вятрович падает, ломает себе одну из рук. Причем аккурат на 8 марта. Все его поздравляют с праздником, интересуются причинами падения и состоянием.

Но давайте обо всем по порядку, чтобы была стройная внутренняя логика в повествовании. Все началось с гаранта нации, сделавшего очень крупную ошибку. , но без огонька выступал. Все немного приуныли, а потом оказалось: слона-то мы и не заметили! В конце февраля был зафиксирован первый в истории европейской, безвизовой и практически безгазовой державы случай высокопоставленного харрасмента. Порошенко продемонстрировал свой патологический сексизм, обратившись к представительнице медиа (с целью толерантности не станем больше акцентировать внимание на гендерных признаках) «дорогенька моя!».

Наиболее близкий по смыслу российский аналог данного уничижительного выражения, буквально сочащегося пещерным харрасментом – «дорогуша!»

Вы даже не представляете, что началось в социальных сетях! Я тоже не представлял, пока мне не скинули ссылку. Мама дорогая! Клинтон с Моникой нервно курят в сторонке, причем Билл играет при этом на саксофоне, а госпожа Левински отстирывает запятнанное платье. Вот, практически то же самое произошло на прессухе гаранта нации. Восстали ущемленные журналистки, разгорелся феерический флешмоб, посыпались, как из ведра, хэштеги #ятобинедорогенька, которые полупромышленным способом стали переноситься на футболки. Моментально подняли голову “ватники”, сексисты и сторонники отпетого харрасмента. Они стали издеваться над носителями футболок, цинично намекая на цену нынешних представителей медиа-сообщества. Событие затмило даже и с представителем полиции специального назначения с использованием двух гранат. Все логично: гарант нации на минутку поддался старым стереотипам советских времен, когда можно было вот так, безнаказанно, обнажать сексуальный подтекст в своих публичных выступлениях. Нет, господин гарант, как о страшном сне!

В соответствии с данными социологических опросов, 87 процентов населения нации (то, которое осталось) не относят себя к «социально активным». Однако оставшихся процентов с лихвой хватает на разжигание феерических «срачей» в каментах. Думаю, заложена основа для нового «наполнения» праздника Клары Цеткин и Розы нашей Люксембург. Они тоже боролись против харрасмента Петра Порошенко. Просто об этом мало кто догадывался. До недавнего времени. Теперь же проблема вышла на общенациональный уровень. Мало того, что самцы считают само собой разумеющимся дарить цветы новым феминисткам без их на то разрешения. Они еще позволяют себе обыгрывать тему половой принадлежности активных участников «женского ралли». Так назвали в Киевской горадминистрации . Как услышал про «ралли», сразу подумал: что-то будет. И не ошибся! «Амнисти интернейшенел» (не путать с «Иванушки интернейшенел») бьет в набат: в четырех городах Украины . Сначала на них напал гарант нации, теперь вот какие-то отморозки. Сам видел ролик, в котором пацан рассказывал, как ему брызнули из баллончика в глаза. Кошмар.

Меня лично радует новое наполнение праздников, которые Вятрович не сумел до конца изжить. 23 февраля четко проявился ЛГБТ-тренд «святкування». безумно дорогие тюльпаны и получить в знак благодарности в табло за «сексизм». Да, наступает новая эпоха пригородного «гиперлупа» и 4G-интернета по талонам. Всем нам необходимо серьезно задуматься над реальной половой ориентацией. Случаи мачизма и харрасмента должны сурово караться. Причем на корню. На повестке дня остро стоит вопрос о создании Антисексистского суда, который должен рассматривать случаи #дорогушамоя c беспристрастностью революционного трибунала. Международные эксперты ЛГБТ-сообщества должны кооптировать в состав суда признанных лидеров данного движения. Чтобы была полная независимость. От только.

С сожалением должен констатировать, что главный виновник восстания феминисток так и не исправил свои ошибки. Думал, что хотя 9 марта он скажет прочувственную речь по поводу гендерного равенства. Благо, повод подходящий – день рождения Тараса Шевченко. В соответствии с новейшими исследованиями, Тарас четко выступал в своих произведениях против харрасмента. И только попробуйте мне доказать обратное, замучаетесь от хэштегов отмываться. Мог бы покаяться, рассказать о своем видении полного равенства полов. Вместо этого гарант объявил начало десятилетия украинского языка. Зачем так долго терпеть? Более того, последователи Михо Саакашвили не дали ему возложить цветочки возле памятника Кобзарю. Пришлось Порошенко ограничиться спичем в музее поэта, расположенном через дорогу. Да, несмотря на громкие заявления о деккомунизации, ростки харрасмента и сексуального неравенства по-прежнему колосятся на политических клумбах нации. Пора, пора с этим кончать. Иначе замедлятся темпы евроассоциации и перехода на стандарты НАТО. В Альянсе давно уже разрешили однополые браки между военнослужащими. Короче, нам есть к чему стремиться.

Александр Зубченко, политический сатирик, умышленно для Вестей

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