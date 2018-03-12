В Украине вероятно повторение сирийского сценария, и украинская власть должна приложить все усилия, чтобы не допустить такого развития событий.

Об этом заявила эксперт-международник Ирина Верещук, комментируя сирийский конфликт, передает со ссылкой на .

"Мне жаль эту страну и сирийцев из-за бессилия Асада, потому что он является президентом и именно он должен был навести порядок, как в нашем случае должен был Янукович. Мы видим на примере Сирии, что может быть с Украиной, если мы допустим до такой ситуации в стране. Там тоже есть проправительственные войска, есть и повстанцы, которые против правительства", - отметила знаток.

"Из действительно внутреннего конфликта вырос большой международный конфликт… Для нас Сирия является очень хорошим примером, чего нельзя допустить в Украине. Наша власть должна делать все, чтобы это не случилось на нашей территории, а оно может случиться", - добавила она.

При этом Верещук считает, что война в Сирии не заставит Кремль уйти с Донбасса.

"Как Россия может уходить, если завезли туда так много гуманитарных конвоев? Как она может отступить, если это ее жизненно важные интересы? Она не может уйти из Крыма. Если она уйдет с Донбасса, она оголит плацдарм в Крыму. Ее основная задача – удержать Крым и удержать ситуацию до тех пор, пока ей не оставят Крым, а с Донбасса она радостно уйдет. Украина не может себе такого позволить", - добавила знаток.

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