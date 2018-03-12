Могерини: ЕК готова возобновить трехсторонние переговоры по газу, "Газпром" должен выполнять свои договорные обязательства

Европейская комиссия активно работает над содействием в урегулировании вопроса о газовых поставках и транзите "голубого топлива" российским "Газпромом" в страны Евросоюза через Украину и готова возобновить трехсторонние переговоры Украина-ЕК-"Газпром", заявляет главный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

"Мы обсуждали вопрос недавнего решения Газпрома приостановить предоплаченные газовые поставки в Украину. Газпром должен выполнять свои договорные обязательства. Как вы знаете, Европейская комиссия… активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", - - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

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Как сообщалось, ранее ЕК призвала все привлеченные стороны, компании, министерства Украины и России найти немедленные решения для обеспечения надежного транзита газа в ЕС, его поставок в Украину в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного трибунала.

Комиссия заявила о готовности к проведению трехсторонних переговоров Украина – РФ – ЕС. Заместитель председателя ЕК Марош Шефчович планировал уже 2 марта позвонить украинскому и российскому министрам энергетики для согласования последующих шагов.

3 марта в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что готовы принять участие в трехсторонних переговорах Украина - РФ- ЕС по выполнению решений Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" приветствует предложение МИД Украины и Еврокомиссии по проведению переговоров для выполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. Компания готова принять участие в таких переговорах в ближайшее удобное для всех сторон время", - отметили в компании.

При этом министр энергетики РФ Александр Новак 6 марта заявил, что трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по газовому вопросу пока не планируются, все должны урегулировать компании. "Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом", - сказал он.

Он также утверждает, что суд Стокгольма своим решением предложил субсидировать украинскую экономику. "Газпром" принял правильное решение, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов", - заявил российский министр.