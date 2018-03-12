По словам представителя аэропорта, есть погибшие

Как сообщает Kathmandu Post , самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку.

На место отправили спасателей и военных.

По словам представителя аэропорта, есть погибшие, но их количество не называется.