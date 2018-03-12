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Авиакатастрофа в Катманду: разбился пассажирский самолет
12.03.2018 14:26
Авиакатастрофа в Катманду: разбился пассажирский самолет
По словам представителя аэропорта, есть погибшие
В аэропорту Катманду разбился самолет авиакомпании US-Bangla airlines с Бангладеш.
Авиакатастрофа в Катманду: разбился пассажирский самолет Фото: Airlive's Twitter account

Как сообщает Kathmandu Post , самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку.

На место отправили спасателей и военных.

По словам представителя аэропорта, есть погибшие, но их количество не называется.

Напомним, 11 марта частный турецкий самолет , летевший из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию, разбился на юго-западе Ирана.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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