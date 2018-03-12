|Авиакатастрофа в Катманду: разбился пассажирский самолет
|12.03.2018 14:26
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По словам представителя аэропорта, есть погибшиеВ аэропорту Катманду разбился самолет авиакомпании US-Bangla airlines с Бангладеш.
Фото: Airlive's Twitter account
Как сообщает Kathmandu Post , самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку.
На место отправили спасателей и военных.
По словам представителя аэропорта, есть погибшие, но их количество не называется.
Напомним, 11 марта частный турецкий самолет , летевший из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию, разбился на юго-западе Ирана.
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