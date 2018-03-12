Актриса из Соединенных Штатов Америки, получившая наибольшую слава благодаря роли в легендарном сериале "Секс в большом городе" Синтия Никсон будет баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк, передает The Guardian .

По информации авторитетных СМИ, женщина уже собирает команду для выборов, в которой оказались Ребекка Кац и Билл Хайерс, являвшиеся членами предвыборного штаба нынешнего губернатора штата Билла де Блазио. За должность Никсон будет бороться с Эндрю Куомо.

Согласно словам агента актрисы Ребекки Капеллы, информация о намерениях звезды является правдивой, но в текущее время актриса только изучает данную возможность. Она подчеркнула, что решение Синтии о старте политической карьеры объясняется многочисленными обращениями жителей города, которые попросили Никсон выдвинуть свою кандидатуру на высокопоставленный пост.

"Когда это решение будет принято, Синтия немедленно сообщит о нем общественности", - добавил Капелла, отметив, что Никсон представляет демократическую партию.

Как сообщал svodka.net ранее, актрису Кристин Дэвис, получившую наибольшую слава благодаря роли в сериале "Секс в большом городе", назначили послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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