Из банка "Демарк" через схемное кредитование было выведено 1,3 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выявил схемное кредитование в банке "Демарк" до введения временной администрации, которое нанесло убыток банку на сумму 1,3 млрд грн.

"До признания неплатежеспособным банком "Демарк" проводилась рискованная кредитная политика – на протяжении нескольких лет были заключены десятки подобных между собой кредитных соглашений на общую сумму почти 1,3 млрд грн. Однотипность оформленных договоров, сходство неликвидного обеспечения, а также невозврат денежных средств в предусмотренные договорами сроки дают формальные основания усматривать в совершенных схемных действиях признаки уголовного преступления – мошенничества с финансовыми ресурсами, результатом которого явилось нанесение значительного материального ущерба банку", - сообщается в пресс-релизе ФГВФЛ.

Анализ осуществленных финансовых операций банка "Демарк", проведенный ликвидатором, установил, что в течение 2008-2014 г.г. банк заключил ряд кредитных соглашений, по которым оформление кредитных дел носит формализованный и однотипный характер. По этой схеме 37 заемщиками-юрлицами были заключены с банком "Демарк" 43 кредитных соглашения. Срок действия большинства из них истек, но в предусмотренные договорами сроки денежные средства не были возвращены банку. В адрес всех заемщиков были направлены письма с требованием немедленного погашения задолженности. Большинство требований остались без ответа, другие – вернулись с отметкой "не находится по указанному адресу". Неликвидное обеспечение по договорам не дает возможности вернуть даже часть выданных средств путем обращения взыскания на предмет залога.

По факту выявленной схемы ликвидатором банка было подано заявление в правоохранительные органы о совершении уголовного правонарушения и открыто уголовное производство.

"Описанное схемное кредитование стало одной из причин значительного различия между оценочной и балансовой стоимостью активов, включенных в ликвидационную массу банка. При том, что "на бумаге" активы банка оценены в 1 млрд 963,4 млн грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили их только в 236 млн грн", - отмечается в сообщении.

Всего в ходе ликвидации банка подано 46 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму 1 млрд 809,8 млн грн.

По состоянию на начало февраля 2018 года вкладчиками банка "Демарк" получено 992,7 млн грн. Общая сумма акцептованных кредиторских требований – 1 млрд 165,8 млн грн. К настоящему времени удовлетворено 8,5% кредиторских требований третий очереди.

Банк "Демарк" основан в 1992 году. На 1 июля 2014 года крупнейшим его акционером являлось ЧП "Фининвест" (49,76%%); по размеру общих активов (2,117 млрд грн), по данным Национального банка Украины (НБУ), банк "Демарк" занимал 74-е место между 173 действующих банков.

В начале сентября 2014 года акционеры банка "Демарк" заявили о готовности защитить своих вкладчиков от последствий ухудшения ситуации в финучреждении, признав, что в августе в финансовом учреждении возникла сложная ситуация: появились задержки с выдачей наличных средств, ограничения работы карточных счетов, панические настроения у вкладчиков.

26 сентября 2014 года правление НБУ отнесло банк "Демарк" к категории неплатежеспособных.