Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил о решении покинуть свой пост на фоне недавних протестов в связи с убийством журналиста Яна Куцяка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Глава МВД Словакии уходит в отставку Фото: ЕРА Свое решение министр объяснил желанием сохранить стабильность в стране.Как отмечает издание, отставки Калиняка требовали представители оппозиции. Аналогичный призыв звучал во время недавних акций протеста.Протестующие также требовали отставки главы правительства Роберта Фицо.27-летнего автора журналистских расследований Куцяка и его подругу Мартину Кушнирову нашли убитыми вечером 25 февраля в их доме в поселке Велька Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.Куцяк был известен своими расследованиями налоговых махинаций. Персонажами его материалов выступали известные бизнесмены, которые, по данным журналиста, имели связи с правящей в Словакии Социал-демократической партией и организованными преступными группировками.26 февраля в центре Братиславы прошла акция памяти журналиста.Подозреваемый в убийстве журналиста и его подруги был задержан 28 февраля. Полиция изъяла оружие, из которого, вероятно, застрелили Куцяка и Кушнирову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки его словакии журналиста куцяка февраля Теги: мир