Могерини о миротворцах на Донбассе: ЕС работает над тем, чтобы каждый шаг был максимально эффективен и направлен на реализацию "Минска"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини отмечает, что в вопросе возможного ведения миротворческой миссии на Донбассе ЕС работает над тем, чтобы каждый шаг был максимально эффективным и направлен на реализацию Минских соглашений.

"Что касается миротворческой миссии, то, непременно, мы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, чтобы каждый шаг был настолько эффективен, насколько это вероятно, и был направлен на полное внедрение Минских соглашений. Наша главная цель – восстановить мир и особенно территориальную целостность Украины", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

Ф.Могерини указала на верность позиции ЕС по поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и на усилия, направленные на реализацию Минских соглашений. "Мы подчеркнули четкую ответственность России за эту ситуацию", - сказала она.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что пришло время четко поддержать идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть российско-украинской государственной границы.