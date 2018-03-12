Могерини надеется, что средства из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС поступят Украине до конца года

Среди условий предоставления Украине нового пакета макрофинансовой помощи (MFA) Европейским Союзом, вероятно, будут и нереализованные Киевом во время предыдущей программы, а само предоставление средств может состояться уже в текущем году, считает высший представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности - вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини.

"В прошлую пятницу… Европейская комиссия объявила новую программу макрофинансовой помощи объемом до 1 млрд евро и мы, непременно, будем продолжать работать над этим вопросом, чтобы предоставление этой помощи происходило надлежащим образом", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

Отвечая на вопрос об условиях предоставления Украине нового пакета финансовой помощи, Ф.Могерини сказала: "Наши команды уже общаются по этому поводу".

При этом она напомнила, что были определенные ограничения, которые не дали возможности Евросоюзу предоставить Украине транш в рамках предыдущей программы MFA.

"Я думаю, что эти условия также могут перейти в новый пакет, и я надеюсь, что предоставление средств произойдет уже до конца этого года. Надеюсь, что это будет двигаться быстро, и мы сейчас обсуждаем условия предоставления средств", - сказала Ф.Могерини.

По ее словам, в этом контексте необходимо учитывать успехи Украины, которые будут достигнуты, в частности в борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, Европейская комиссия предложила выделить Украине новую макрофинансовую помощь (MFA) в размере до EUR1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Как сообщает сайт Еврокомиссии, речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи Украины, которую должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

"Сегодняшнее предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертой программе макрофинансовой помощи свидетельствует об обязательствах ЕС перед Украиной. Он также отметил, что рассчитывает на поддержку этой программы со стороны Европейского парламента и государств-членов ЕС. В Еврокомиссии подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ в Украине.

"Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными с предыдущей программы MFA, и будут включать шаги по усилению борьбы с коррупцией", - отметили в Еврокомиссии.

Предложение Еврокомиссии относительно четвертой программы MFA для Украины подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.

12 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул важность получения новой макрофинансовой помощиот ЕС, поскольку считает, что сегодня говорить о самостоятельном преодолении страной всех вызовов, включая обслуживание внешних долгов, преждевременно.

"Все условия будут определены именно Европейской комиссией, есть некий набор решений, которые необходимы для того, чтобы получить эту поддержку.", - сказал В.Гройсман в ходе совместного брифинга с Ф.Могерини в Киеве, комментируя новую программу макрофинансовой помощи.

Он добавил, что есть ряд условий, которые необходимо выполнить Украине, чтобы получить этот финансовый ресурс. "Сейчас мы как раз, вместе с Европейской комиссией над этим работаем", - сказал премьер.

В.Гройсман также отметил, что данные средства будут направлены в госбюджет Украины. "На сегодняшний день рано пока говорить о том, что мы можем самостоятельно преодолевать все вызовы, в частности и обслуживание внешних долгов. Поэтому такая поддержка нам необходима", - добавил премьер.