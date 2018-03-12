В марте в "Урядовому кур'єрі" опубликуют объявление о проведении аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами, в перечень войдет 13 специальных разрешений на участки для геологического изучения и промышленной разработки, рассказали в Государственной службе геологии и недр Украины. В первый аукцион не будут включены участки на пользование нефтегазоносными недрами Фото: hubs.ua В марте в газете "Урядовий кур'єр" и на сайте Госгеонедр разместят объявление об аукционе, сообщил , временно исполняющий обязанности председателя службы Олег Кирилюк."Госгеонедр подготовила перечень участков недр из 13 специальных разрешений, которые планируется выставить на аукцион с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки", – сообщил он.В первый аукцион не будут включены участки на пользование нефтегазоносными недрами, так как согласно закону "О нефти и газе" предоставлять специальные разрешения на пользование нефтегазоносными недрами можно только с учетом результатов оценки воздействия на окружающую среду.Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) отвечает за государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр и координируется Кабмином, а также непосредственно министром экологии и природных ресурсов. Олег Кирилюк является временно исполняющим обязанности председателя ведомства с 25 мая 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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