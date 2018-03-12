Погода, Новости, загрузка...
А капелюшок де? Катя Осадча здивувала елегантним аксесуаром (ФОТО)
12.03.2018 14:48
1812_0.jpg (22.92 Kb)

Відома телеведуча Катя Осадча "зрадила" капелюшкам - невід'ємній фішці свого образу у шоу "Світське життя", з'явившись у новому випуску програми з цікавим аксесуаром.

Світлини нового образу Осадчої опублікували напередодні на офіційній Інстаграм-сторінці програми. На фото Катя позує у голубому жакеті та яскраво-червоних штанах. На голові у красуні - обруч з великими та пишними квітами.

Допис, поширений Свiтське Життя (@svitsketv) 8 Бер 2018 р. о 3:56 PST


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить