Европейская комиссия предлагает возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию газового спора между НАК "Нафтогаз Украина" и российским концерном "Газпром". Об этом заявила высший представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини, пишет Прайм .

"Мы обсуждали с (президентом Украины, - ред.) недавнее решение Газпрома о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. Газпром должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", - заявила Могерини.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что российская компания "Газпром" обязана выполнить взятые на себя договорные обязательства .

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