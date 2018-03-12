Евросоюз может выделить Украине €1 млрд макрофинансовой помощи до конца 2018 года, заявила высший представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 12 марта Могерини встретилась с Порошенко Фото: president.gov.ua Журналист спросила Могерини об условиях предоставления нового пакета финансовой помощи и напомнила, что в прошлый раз Евросоюз отказал в выделении €600 млн, в частности, из-за отказа Киева снять мораторий на продажу леса-кругляка."Что касается условий предоставления макрофинансовой помощи, наши команды уже общаются на эту тему... Конечно, были элементы, которые применялись для предыдущей программы помощи, и не дали возможности предоставить последний транш Я думаю, что эти условия также могут перейти в новый пакет", – заявила Могерини в ответ на вопрос об условиях предоставления финансовой помощи.Она также подчеркнула, что выделение средств может состояться до конца 2018 года. "Надеюсь, что это будет продвигаться быстро, мы сейчас обсуждаем условия предоставления средств", – сказала верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.Евросоюз оказывает помощь Украине с 2015 года, когда стороны заключили соглашение о предоставлении макрофинансовой помощи на сумму €1,8 млрд. Два транша Украина уже получила: в 2015-м и 2017 годах. Третий транш Евросоюз предоставлять отказался, так как Киев не выполнил условий Брюсселя.24 ноября 2017 года президент Украины Петр Порошенко по итогам саммита "Восточное партнерство" заявил, что Украина и Европейский союз достигли договоренности относительно программы макрофинансовой помощи на 2018–2019 годы. Он отметил, что предусмотрено три транша. Порошенко не назвал конкретную сумму, но сказал, что объемы будут приблизительно такие же, как и в предыдущей программе помощи от ЕС. "Европейская правда" сообщила, что Украина получит €1,8 млрд. Эту информацию подтверждал министр финансов Украины Александр Данилюк.28 февраля 2018 года он сообщил, что Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи Украине.В комментарии "Радіо Свобода" вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что сумма помощи в €1 млрд может быть разбита на два транша по €500 млн. Он надеется, что Украина сможет их получить осенью 2018 года.Европейская комиссия 9 марта поддержала предоставление Украине транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.Предложение Еврокомиссии подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом Европейского союза. Данилюк рассчитывает, что Европарламент утвердит новую программу макрофинансовой помощи Украине в июне 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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