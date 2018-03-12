О высокой вероятности российского вмешательства в украинские выборы, которые состоятся уже в 2019 году, заявил президент , пишет со ссылкой на .

В комментарии британскому изданию подчеркнул, что считает опасным такой риск, чтобы не сорвался процесс голосования: "Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и стремятся убить наших солдат. Это абсолютно безумное поведение", - добавил глава государства.

По мнению Порошенко, в Кремле используют как основной рычаг влияния целую армию провокаторов и агентов, большинство из которых активно работают на просторах социальных сетей – это одна из причин, почему в Украине не транслируют российские телеканалы и закрыт доступ к аккаунтам .

"Я пытаюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей", - подытожил президент, выразив надежду на поддержку со стороны немецкого и французского законодательства по противодействию фейковых новостей, опыт которых планируется использовать в дальнейшем .

Не так давно на одной из конференций Порошенко заявлял, что гибридная война в Украине, развязанная Россией, постепенно затрагивает и другие страны.

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