Абсолютное большинство крымских татар "полны достоинства и смелости", чтобы не поддаваться шантажу и угрозам со стороны российских оккупационных властей, отмечает Меджлис крымскотатарского народа. Крымские татары верны принципам международного права, подчеркнули в Меджлисе Фото: ЕРА "Итак, крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму", – говорится в обращении. https://www.facebook.com/dogrujol/posts/1560800077348474 Меджлис отмечает, что "абсолютное большинство крымских татар, проживающих во всех городах и районах Крыма, полны достоинства и смелости, чтобы не поддаваться шантажу и угрозам, которые поступают со стороны российских оккупантов".В обращении сказано, что крымские татары демонстрируют верность принципам международного права и непоколебимость своей позиции в оценках российской оккупации Крыма, проявляют солидарность со всеми крымскими политзаключенными, выражают единение с семьями убитых и насильно угнанных соотечественников.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путин, который баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.1 марта Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.11 марта Чубаров заявил, что власти Крыма пытаются всячески обеспечить высокую явку на выборах президента России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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