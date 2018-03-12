Порошенко призвал европейских партнеров отказаться от строительства "Пивнчиного потока-2"

Об этом глава государства сказал во время брифинга после встречи с высоким представителем Европейского Союза Могерини.

"Учитывая текущую ситуацию, мы должны сделать важные выводы. Первое," Газпром "окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере для Европейского Союза и для Украины. Во-вторых," Газпром ", а точнее Кремль, четко показал намерены использовать и в будущем вопрос поставки газа в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и решениями судов " , - резюмировал Президент Украины.

Порошенко добавил, что Украина вновь призывает европейских партнеров отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2", потому что тот угрожает энергетической безопасности и Украины, и Евросоюза.

Напомним, российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату. За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продаже газа другим клиентам.

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях.