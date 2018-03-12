Меня давно так не смешили шумеры... я просто дико ржал и не мог успокоиться... это ж надо такое заявить...Вероятно, когда пришлось покупать газ у Польши, поляки продали веселящий газ...хотя, что это я... весна... весна на улице... обострение на лицо...

Государственное космическое агентство Украины намерено построить космодром на западе Австралии. Соответствующее предложение поступило еще в 2016 году, пишет The West Australian.

Как заявил украинский посол в Австралии Николай Кулинич, у страны есть "большой опыт в глобальной космической гонке".

"Это предложение очень реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля, которую можно использовать", — сказал Кулинич.

По данным космического агентства, для создания космодрома необходим участок от пяти до семи тысяч квадратных километров, желательно близко от авиабазы Кертин на западе Австралии.

Предварительное исследование возможности строительства космодрома, по данным издания, может обойтись в 500 тысяч долларов. Как сообщил Кулинич, экономическая оценка целесообразности строительства может быть подготовлена в течение двух лет.

В прошлом году Петр Порошенко назвал свою страну успешной космической державой. По его словам, "именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту" спутники и космические аппараты стран со только мира.

В свою очередь, эксперты отмечали, что украинский космос — полное наследие Советского Союза, со времени распада которого отрасль постоянно деградировала. По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, единственный шанс на развитие украинской космической отрасли был связан с сотрудничеством с Россией, однако уже с 1992 года власти страны вели курс на обособление в этой сфере.

Я честно не буду ничего больше писать, просто дам вам почитать комментарии:

Все...

Интересно, а Австралия в курсе того, что Киев решил опозорится по полной именно в Австралии? И что дальше Австралия будет делать с этим сооружением, с которого не взлетит ни одна ракета? И кто должен дать денег на весеннее обострение Киева?

Великоукровские фантасты ...у Украины есть "большой опыт в глобальной космической гонке" - быть вечным аутсайдером. Потом в новостях напишут : "При запуске окраинского спутника 5000 человек получили грыжу и геморрой" ...

Всему свое время...

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