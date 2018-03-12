Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что не отслеживает лично каждое высказывание сотрудников своей администрации и правительства страны.

Работа с президентом России Владимиром Путиным всегда сопровождается критикой, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы часто рассказывали, что президент — очень строгий человек, взыскательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает более напряженной или менее напряженной», — сказал Песков, комментируя замечание российского лидера о его работе, информирует svodka.net.

Представитель Кремля также выразил сомнения в том, что «существует пресс-секретарь, который не критикуется руководством». «Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает», — предположил Песков.

На вопрос журналистов о том, делает ли он заявления «от себя» или всегда излагает позицию Кремля, Песков ответил: «Я никогда частное мнение свое не излагаю».

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Ранее Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что не отслеживает лично каждое высказывание сотрудников своей администрации и правительства страны. Он подчеркнул, что только в штате администрации числится две тысячи человек. «Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — заметил президент.

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