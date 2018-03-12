Европейский союз должен отправить на Донбасс вторую Миссию послов Комитета по политике безопасности ЕС. Такое мнение выразил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Глава украинского государства подчеркнул, что первую такую миссию направили на Донбасс еще в 2015 году. В этом контексте Порошенко предложил представителям ЕС посмотреть, что изменилось с тех пор.

"Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть обязательств по минским договоренностям, я обратился к госпоже высокому представителю с предложением командировать в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов политико-безопасного комитета ЕС. Первая была у нас в сентябре 2015-го года. Сейчас, чтобы посмотрела, каким образом изменилась ситуация, думаю, это будет очень справедливо", - отметил украинский президент.

Он также заявил, что после этого у Европы не возникнет сомнений относительно продления секторальных антироссийских санкций.

"Тогда, убежден, что в июне ни у одной из европейских столиц не будет даже мысли о том, чтобы ослабить секторальные санкции против РФ в случае неимплементации Минских соглашений", - заявил Порошенко.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский союз должен признать Российскую Федерацию страной-агрессором и стороной конфликта после четырех лет агрессии на Донбассе.

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