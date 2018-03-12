Первый полет ракеты Big Falcon Rocket на Марс глава SpaceX Илон
Маск планирует осуществить в 2022 году. Маск рассказал о своих
дальнейших планах по покорению космоса Фото: ЕРА По словам Маска,
они рассчитывают, что к этому сроку ракета будет готова совершать
короткие перелеты с посадкой.Первый полет ракеты на Марс глава
SpaceX планирует осуществить в 2022 году.Маск считает, что BFR
можно использовать и для быстрых полетов в разные точки земли. Так
из Нью-Йорка в Шанхай можно было бы добраться за 30 минут, уточняет
CNN.6 февраля 2018 года с космодрома в Космическом центре
имени Кеннеди в штате Флорида стартовала сверхтяжелая
ракета-носитель Falcon Heavy, которая была разработана
для лунной и марсианской миссий и способна нести до 63,8 тонны
груза. В качестве полезной нагрузки использовали электромобиль
Tesla.
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