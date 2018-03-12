|В Китае открыли самый высокий мост в мире - ФОТО
|12.03.2018 15:06
|
Мост построили на высоте почти 2000 метровВ Китае в провинции Сычуань открылся самый высокий стеклянный мост для пешеходов.
Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA
"Батайске горный стеклянный мост, самый высокий в Китае, открыли недавно в Дачжоу в китайской провинции Сычуань ", - сообщает China Daily на своей странице в Twitter.
Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA
Как отмечается, мост построили на высоте почти 2000 метров, а от прозрачного настила к земле - 186 метров, что равно высоте 66-этажного здания. Длина сооружения составляет 198 метров. Стоимость конструкции составила около полутора миллионов долларов.
Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA
Наагадаемо, Китай начал работать над исследованием 6G или шестого поколения технологий мобильной связи.
Поделитесь статьей с друзьями