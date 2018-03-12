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В Китае открыли самый высокий мост в мире - ФОТО
12.03.2018 15:06
В Китае открыли самый высокий мост в мире - ФОТО
Мост построили на высоте почти 2000 метров
В Китае в провинции Сычуань открылся самый высокий стеклянный мост для пешеходов.
В Китае открыли самый высокий мост в мире - ФОТО Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA

"Батайске горный стеклянный мост, самый высокий в Китае, открыли недавно в Дачжоу в китайской провинции Сычуань ", - сообщает China Daily на своей странице в Twitter.

Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA

Как отмечается, мост построили на высоте почти 2000 метров, а от прозрачного настила к земле - 186 метров, что равно высоте 66-этажного здания. Длина сооружения составляет 198 метров. Стоимость конструкции составила около полутора миллионов долларов.

Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA

Наагадаемо, Китай начал работать над исследованием 6G или шестого поколения технологий мобильной связи.  

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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