После убийства Кучака в стране разгорелся политический кризис. Ранее в отставку подал министр культуры Марек Мадарик. Также свои посты покинули помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава секретариата Совета безопасности Вилиам Ясань, упоминавшиеся в расследовании Кучака.

Министр внутренних дел и заместитель главы правительства Словакии Роберт Калиняк объявил о своей отставке, сообщает словацкий сайт Aktuality.sk, информирует svodka.net.

Калиняк решил уйти из правительства под давлением общественности. На прошлой неделе в стране прошли многотысячные митинги, участники которых требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо и его кабинета. Сообщив о своем уходе, Калиняк заявил, что это необходимо «для поддержания стабильности в стране».

Калиняк также является членом парламента, но пока не знает, продолжит ли исполнять свои обязанности депутата после ухода из правительства, сообщает «Настоящее время».

В конце февраля в Словакии впервые в истории страны произошло убийство журналиста. В своем доме в небольшом населенном пункте Велка Мача был застрелен журналист Ян Кучак, перед смертью занимавшийся расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией. Вместе с ним была убита его невеста Марина Куснирова.

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После убийства Кучака в стране разгорелся политический кризис. Ранее в отставку подал министр культуры Марек Мадарик. Также свои посты покинули помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава секретариата Совета безопасности Вилиам Ясань, упоминавшиеся в расследовании Кучака.

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