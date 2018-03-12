Администрация "ArcelorMittal Кривой Рог" намерена повысить зарплаты работникам в рамках ежегодного их пересмотра

Администрация Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) намерена повысить заработную плату работникам предприятия в рамках их ежегодного пересмотра - соответствующее заявление сделал генеральный директор меткомбината Парамжит Калон 7 марта на явочном рапорте для руководителей подразделений комбината.

Как сообщается в пресс-релизе ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в понедельник, в настоящий момент специалисты предприятия уже приступили к выравниванию зарплат в рамках одного грейда для обеспечения внутренней справедливости оплаты труда.

"Параллельно с этим они проводят расчет методики повышения заработной платы. Фокус будет сделан на каждую профессию с приоритетом на те категории работников, уровень зарплат которых ниже. Как только завершится внутренний пересмотр окладов, руководство компании проинформирует о принципах повышения зарплат в 2018 году", - констатирует пресс-служба.

При этом отмечается, что "в любом случае рост зарплаты будет осуществлен с учетом украинского рынка труда, инфляции, собственных затрат на производство, себестоимости продукции, прогнозов цен на мировых рынках металлопродукции и других факторов, которые требуют анализа и принятия взвешенного решения".

Кроме того, поясняется, что ежегодный пересмотр зарплат – регулярная практика ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". В этом году пересмотр зарплат будет осуществлен в те же сроки, что и в прошлом году.

Наряду с этим предприятие предлагает весомый социальный пакет своим работникам: оплачиваемые отпуска, периоды временной нетрудоспособности, медицинское страхование, лечение и отдых в оздоровительных комплексах предприятия и здравницах Украины, материальные выплаты и льготы как работникам, так и ветеранам предприятия. В 2017 году социальные расходы ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" составили 340 млн грн, в 2018 году предприятие выделит на эти цели 390 млн грн.

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" остается одним из немногих горно-металлургических предприятий Украины, которое стабильно выплачивает 13-ую заработную плату своим работникам. В марте 2018 года "ArcelorMittal Кривой Рог" выплатит своим работникам вознаграждение по итогам работы за предыдущий год.

В пресс-релизе констатируется, что "на этом фоне в последнее время наблюдается повышенный уровень спекуляций на тему заработных плат сотрудников предприятия в социальных сетях и СМИ. Представители политических радикальных сил в сотрудничестве с малыми профсоюзами в очередной раз созывают работников комбината на очередные митинги".

"ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявляет, что заинтересовано в повышении зарплаты своим работникам. Но напоминает, что украинский рынок труда сегодня находится в неравных конкурентных условиях, уровень зарплат на котором существенно ниже восточноевропейского. Это не только проблема отдельно взятого предприятия, но и всей украинской промышленности. Очевидно, что требование установить на отдельном предприятии в Кривом Роге европейский уровень зарплаты – это давление на компанию и манипуляция общественным мнением", - убеждены на предприятии.

При этом подчеркивается, что руководство ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" предпринимает все возможные меры, чтобы предоставить своим работникам максимальную поддержку в непростой для металлургической отрасли и Украины период изменений.

"Просим с пониманием отнестись к происходящим событиям, не поддаваться на провокации заинтересованных лиц, которые преследуют личные корыстные интересы", - резюмируется в официальном заявлении администрации.

Как сообщалось, общий представительский орган профсоюзных организаций, действующих на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" принял решение о проведении 14 марта митинга с требованиями к собственнику предприятия, в частности, о повышении уровня зарплаты работников, сохранении рабочих мест и обеспечении безопасных условий труда на производстве.

Профсоюзный комитет самой многочисленной первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ППО ПМГУ) ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" призвал работников предприятия поддержать данную инициативу и выйти на митинг в защиту своих прав.

При этом сообщалось, что 3 марта текущего года в ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" обрушилась кровля в первом конвертерном цехе в ходе ремонтных работ на первом блоке конвертеров 1-3, в результате чего погиб 25-летний работник подрядной организации "Индустриальные технологии Украины".

ЧП вызвало резонанс, как на самом предприятии, так и в Кривом Роге. В частности, по информации местных СМИ, 5 марта работники конверторного цеха комбината вызвали к себе на сменно-встречное собрание директора сталеплавильного департамента Олега Ганжу, от которого потребовали провести экспертную оценку состояния сооружений, в которых они работают. При этом часть работников определенное время отказывалась приступать к работе.

В официальном пресс-релизе "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщалось, что причиной обрушения кровли стали плохие погодные условия.

Вместе с тем, в профсоюзном комитете ПО ПМГУ убеждены, что трагедии можно было избежать, и объяснять случившееся исключительно неблагоприятными погодными условиями, из-за которых возросла нагрузка на кровлю, будет далеким от объективности.

Ранее ряд профсоюзных организаций выступал за повышение зарплаты на "ArcelorMittal Кривой Рог" до EUR1000, угрожая забастовками и проводя малочисленные протестные акции.