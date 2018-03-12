|Использует важное мировое событие: назван новый антиукраинский сценарий Путина
|12.03.2018 15:13
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Военный обозреватель Юрий Карин считает, что Кремль может использовать чемпионат мира по футболу 2018 года для провокаций против Украины.
Об этом он говорит в своем интервью "", передает
По мнению Карина, Россия планирует продолжить дискредитацию Украины на международной арене. Этому будут помогать противоречия в Европе, где усилились различные правые политические силы.
"Финансирование, пропаганда плюс организованный Москвой миграционный кризис – вот составляющие их побед. Языковые и территориальные претензии, озвученные "полезными идиотами Путина", - только начало", – утверждает обозреватель.
Также он говорит о том, что чемпионат мира по футболу в России будет использован Кремлем для демонстрации собственной влиятельности и попыток провокаций против Украины.
"Естественно, на этом бенефисе "мирового признания супердержавы" можно разыграть "украинскую карту" с воинствующими ультрас и планируемыми ими терактами. Благо, виновных можно назначить из числа гастарбайтеров или завезти из ОРДЛО", – заявляет Карин.