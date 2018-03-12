Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Порошенко подписал закон 12 марта Фото: ЕРА Позвольте мне в вашем присутствии подписать закон о ООО и поздравить вас, так как, много людей ожидало этого", – сказал президент. 6 февраля Верховная Рада приняла этот законопроект во втором чтении.Инициаторы законопроекта утверждают, что документ позволит значительно улучшить условия деятельности более 500 тыс. зарегистрированных в Украине ООО и "создать привлекательную альтернативу для многих предприятий, которые сегодня существуют в чрезмерно отягощающей их форме акционерных обществ". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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