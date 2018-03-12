Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью. Порошенко подписал
закон 12 марта Фото: ЕРА Позвольте мне в вашем присутствии
подписать закон о ООО и поздравить вас, так как, много людей
ожидало этого", – сказал президент. 6 февраля Верховная Рада
приняла этот законопроект во втором чтении.Инициаторы законопроекта
утверждают, что документ позволит значительно улучшить условия
деятельности более 500 тыс. зарегистрированных в Украине ООО и
"создать привлекательную альтернативу для многих предприятий,
которые сегодня существуют в чрезмерно отягощающей их форме
акционерных обществ".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира