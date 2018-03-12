По предварительной информации, "Блок Петра Порошенко" пошел навстречу "Народный фронт" в вопросах назначения омбудсмена и руководителя Счетной палаты

"Для нас ключевое - получить нового главу Нацбанка. Гонтарва уже готова прийти в парламент с отчетом и выступать с трибуны. Наша часть в полном составе будет голосовать за ее отчет и назначения Смолия на должность руководителя Нацбанка. Насколько я знаю, поддержка других фракций тоже есть. Поэтому на этой неделе, в четверг, могу сказать, что вероятность голосования за отставку Гонтаревой и назначения Смолия очень большая " , - заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов в комментарии LB.ua .

В то же время, как сообщил источник из руководства фракции БПП, предыдущие разногласия в коалиции по кадровым вопросам в данный момент снято.

"Претензии" Народного Фронта "относительно назначения заместителей главы Нацбанка и голосования Смолия разведены. Эти вопросы теперь не связаны. Поэтому мы пошли навстречу" Народный фронт "в вопросе назначения омбудсмена и председателя Счетной палаты. Все эти вопросы" в пакетной договоренности " голосовать в четверг. Теперь главная задача - обеспечить явку нардепов для принятия этих решений. С этим сложнее, поскольку на этой пленарной неделе запланировано довольно много всяких выездных делегаций " , - добавил он.