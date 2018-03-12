|БПП и "Народный фронт" договорились о назначении Смолия главой НБУ
|12.03.2018 15:14
|
По предварительной информации, "Блок Петра Порошенко" пошел навстречу "Народный фронт" в вопросах назначения омбудсмена и руководителя Счетной палатыПарламентские фракции, входящие в коалицию, договорились о назначении на этой неделе главы НБУ, Счетной палаты и омбудсмена.
Фото: finclub.net
"Для нас ключевое - получить нового главу Нацбанка. Гонтарва уже готова прийти в парламент с отчетом и выступать с трибуны. Наша часть в полном составе будет голосовать за ее отчет и назначения Смолия на должность руководителя Нацбанка. Насколько я знаю, поддержка других фракций тоже есть. Поэтому на этой неделе, в четверг, могу сказать, что вероятность голосования за отставку Гонтаревой и назначения Смолия очень большая " , - заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов в комментарии LB.ua .
В то же время, как сообщил источник из руководства фракции БПП, предыдущие разногласия в коалиции по кадровым вопросам в данный момент снято.
"Претензии" Народного Фронта "относительно назначения заместителей главы Нацбанка и голосования Смолия разведены. Эти вопросы теперь не связаны. Поэтому мы пошли навстречу" Народный фронт "в вопросе назначения омбудсмена и председателя Счетной палаты. Все эти вопросы" в пакетной договоренности " голосовать в четверг. Теперь главная задача - обеспечить явку нардепов для принятия этих решений. С этим сложнее, поскольку на этой пленарной неделе запланировано довольно много всяких выездных делегаций " , - добавил он.
Напомним, что Гонтарева завершила профессиональную деятельность в Нацбанке 11 мая 2017 и с тех пор находится в отпуске за свой счет, пока ее не освободит Рада. Возвращаться к работе на должность главы Нацбанка Гонтарева не намерен.
В января 2018 года Президент Петр Порошенко внес кандидатуру Смолия на должность главы НБУ .
Яков Смолий работает заместителем главы НБУ с апреля 2014 года. Весной 2017 он де-факто возглавил НБУ в связи с уходом Гонтаревой в отставку.