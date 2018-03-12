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5 европейских стран поддержали Украину относительно строительства «Северного потока-2″
12.03.2018 15:15
5 европейских стран поддержали Украину относительно строительства «Северного потока-2″ Главы парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо в адрес руководителей национальных парламентов стран-членов ЕС, в котором говорится об угрозах строительства газопровода "Северный поток-2" в обход транзитных стран, в частности – Украины.

Об этом сообщает «Радио Польша».

Таким образом число подписантов письма выросло до пяти. Ранее документ подписали главы парламентов Украины и Молдовы.

По словам спикера польского Сейма Марека Кухцинского, подписание данного документа группой стран делает его более весомым, чем если бы его инициаторами были отдельные государства. Такой голос скорее услышат в ЕС, считает политик.

Он также призвал Европу учитывать интересы всех стран Евросоюза, включая страны Восточной Европы.

«Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость», — отметил Кухцинский.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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