Об этом сообщает «Радио Польша».

Таким образом число подписантов письма выросло до пяти. Ранее документ подписали главы парламентов Украины и Молдовы.

По словам спикера польского Сейма Марека Кухцинского, подписание данного документа группой стран делает его более весомым, чем если бы его инициаторами были отдельные государства. Такой голос скорее услышат в ЕС, считает политик.

Он также призвал Европу учитывать интересы всех стран Евросоюза, включая страны Восточной Европы.

«Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость», — отметил Кухцинский.

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