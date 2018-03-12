Brexit без соглашения о торговле будет стоить компаниям Британии и ЕС $80 млрд в год - эксперты

Выход Великобритании из Европейского союза без полноценного торгового соглашения (так называемый "жесткий" Brexit) нанесет британским и европейским компаниям убыток в размере около 58 млрд фунтов стерлингов ($80,4 млрд) в год, говорится в исследовании консалтинговой фирмы Oliver Wyman и юрфирмы Cifford Chance.

Как сообщает CNBC, эксперты оценивают потенциальные потери экспортеров ЕС в 31 млрд фунтов в год, британских компаний - в 27 млрд фунтов в год.

В отсутствие торгового соглашения обе стороны введут новые пошлины на импорт, а также могут создать новые барьеры для внешней торговли. Если после Brexit Евросоюз и Британия вернутся к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), наибольшие дополнительные издержки, вероятно, ждут автомобилестроительные компании.

"Мы наблюдаем, как наиболее подготовленные компании проводят хеджирования исходя из оценки прямых последствий для себя, цепи поставок, клиентов и конкурентов. К сожалению, мы видим, что небольшие компании в настоящее время меньше прочих способы предпринять такие шаги", - отметил партнер Oliver Wyman Кумар Айер.

Как ожидается, Великобритания завершит процесс выхода из ЕС 29 марта 2019 года.