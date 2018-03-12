В любой дискуссии вокруг лженаучного фричества или наукообразного шарлатанства рано или поздно всплывает аргумент «наука не знает всего». Эта фраза обычно произносится с назидательно поднятым пальцем, а после неё следуют гневная речь о том, как закостеневшая современная наука душит ростки нового прогрессивного знания.

Эта мантра давно уже стала своеобразным символом веры для лжеученых и городских сумасшедших всех мастей — по этой фразе они опознают друг друга, кучкуются и вместе ведут неравную борьбу с мировым закулисьем.

Сама по себе эта фраза абсолютно правильна — наука действительно не знает и в принципе не может знать только, но тот смысл, который в неё вкладывают лжеученые, отражает целую гамму мифов и заблуждений, укоренившихся в общественном сознании.

Миф №1: наука — это слепая вера в некий набор постулатов

Очень часто можно слышать, что наука ничем принципиально не отличается от религиозной веры. Вы, мол, верите в Эйнштейна так же, как в Будду или Аллаха. На основе этой веры ученые, дескать, гнобят всех, кто не разделяет их «религию». Но ведь на деле наука не знает всего и следовательно такая вера ущербна, как и сама наука.

Этот миф возник от того, что люди с инфантильным магическим мышлением (а их большинство) не в состоянии понять, что кроме веры существуют и другие варианты построения мировоззрения. В понимании такого человека в любые новые знания нужно либо уверовать, либо заклеймить их как ересь. Все разговоры о гипотезах, теориях и их экспериментальной проверке для него — пустой звук. Отсюда же произрастает убеждение, что незнание только — это роковой недостаток науки. Действительно, вера знает и объясняет абсолютно все, а наука — нет, значит наука плохая. То, что наука — не вера, ставит другие цели и решает другие задачи эти люди банально не понимают. Это как пытаться объяснить человеку с дальтонизмом, что такое красный цвет — у него в мозгу просто нет такого понятия.

Часто не все так запущенно и люди просто не понимают, что научная картина мира постоянно меняется и трансформируется по определенным правилам. Гипотезы, которые входят в противоречие с экспериментальными данными, отбрасываются, а им на смену приходят другие, которые лучше описывают реальность. Простой житель часто просто не понимает насколько убедительными и проработанными должны быть доказательства в пользу новой гипотезы, чтобы старая была отброшена и ему кажется, что учёные огульно отметают все новое. Проблема тут не в злых ученых, а в этих самых «новых идеях». Подавляющее большинство из них — наивные поделки дилетантов или болезненные фантазии людей с излишне бурным воображением. Эти «» не хотят играть по выработанным веками правилам научного сообщества, которых они не знают, не понимают и понимать не хотят. Им кажется, что их бредовые «прорывные идеи» должны сразу же браться на вооружение специалистами, а когда их вежливо посылают подальше — обижаются и пополняют ряды «невинных жертв косной академической науки». Это одно из проявлений — люди, имеющие низкий уровень квалификации, неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.

Миф №2: никто ещё не доказал отсутствия биополя/чупакабры/чакр/любой другой лженаучной фигни, следовательно нельзя утверждать, что их не существует — ведь наука не знает только!

Это очень распространённая логическая ошибка, об которую часто спотыкаются даже сами учёные. Здесь мне придётся начать издалека и сначала немного порассуждать о развитии научного метода.

Способы познания мира человеком постоянно развиваются и научный метод как таковой появился в историческом плане совсем недавно — начиная с 17-го века. До этого в течении многих тысяч лет мир пытались познать с помощью мифологии, магии, философии, оккультизма и религиозной схоластики. Все эти способы познания имеют общий основательный недостаток — они крайне неэффективны в утилитарном, практическом плане. В них полет фантазии авторов ничем не ограничен — можно выдвигать самые фантастические предположения, которые никак не проверяются на практике и которые предлагается просто принять на веру. Количество таких фантазий, которые ещё и часто противоречат друг другу, со временем только увеличивалось и начало зашкаливать за все разумные пределы. Сведение только этого зоопарка хотя в какую-то единую мировоззренческую систему постепенно стало все больше напоминать сизифов труд. Стало понятно, что нужно как-то ограничить «бредогенератор», иначе всё просто утонет в бесконечном море бурной человеческой фантазии.

Научный метод зародился тогда, когда фильтрация умозрительных фантазий с помощью грубой бытовой эмпирики стала считаться хорошим тоном. Постепенно эта проверка переросла в строго контролируемые эксперименты и наблюдения, а от автора любой идеи стали требовать доказательств её соответствия действительности.

Самым важным тут является кардинальный «разворот» логики процесса познания на 180 градусов. В донаучном познании автор идеи имел «презумпцию правоты», а бремя доказательства лежало на тех, кто ему не верил. Если кто-то утверждал, что русалки существуют, то это считалось правдой, пока не будет доказано обратное. Проблема в том, что «доказательство отсутствия» является (парадокс чайника Рассела, о котором я ) и всё заходит в логический тупик — получается что в мире существует абсолютно все, что когда-либо выдало на гора человеческое воображение, а это явный вздор.

В научном методе все наоборот — действует «презумпция скепсиса», а бремя доказательства лежит на авторе утверждения. Если кто-то утверждает, что русалки существуют, то это считается вымыслом, пока не будет доказано обратное (например, пока свидетель не поймает русалку сетью и не предъявит её).

Сразу понятно, что научный метод намного экономнее и эффективнее — сразу же отсеивается огромное количество голословных фантазий, бреда психически больных и измышлений дилетантов, которые не подкреплены доказательствами. Оставшиеся немногочисленные идеи, для которых предоставлены подтверждения, уже можно обсуждать, перепроверять и закладывать их в основу рациональной картины мира.

Миф №3: Наука умышленно не исследует того, что не вписывается в ее парадигму

Ещё один очень распространённый миф. Фрики обвиняют науку в том, что их гениальные идеи никто не хочет исследовать и испытывать из-за того, что эти знания обрушат всю научную картину мира. Другими словами, наука не только не знает только, но и знать не хочет! Этот миф базируется на непонимании структуры научного знания и принципом выбора приоритетов исследований.

«Непризнанные гении из народа» как правило даже близко не представляют себе сложность и связность современной научной картины мира. Образно говоря, эта картина представляет собой очень сложный паззл. В его центре находятся те явления, которые проявляются в нашей повседневной жизни, а чем дальше от центра тем более экзотические вещи там появляются. Если говорить о физике, то в центре паззла находится школьная механика, электромагнетизм и оптика. Чуть дальше — теория относительности и квантовая механика. Ещё дальше — квантовая электродинамика, теория электрослабых взаимодействий, черные дыры, бозон Хиггса, сверхпроводимость. Совсем на периферии — теория великого объединения, физика сверхплотного состояния и сверхвысоких энергий, космологические струны и браны, мультивселенная и т. п.

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Центр паззла собран на 99%, рисунок понятен даже в мелких деталях. Свободных мест там совсем мало. Чуть дальше «дырок» становится больше, но основной рисунок уже явно просматривается. На периферии в основном белые пятна. Немногочисленные собранные «островки» висят по отдельности и пока непонятно как их соединить друг с другом и частями какого рисунка они являются. Любое новое утверждение — это либо отдельная деталька паззла либо собранный кусок из нескольких деталек. Чем больше кусок, тем большего размера нужна дырка, что его туда вставить.

Из этой грубой аналогии сразу понятно, что любое утверждение, которое кардинальным образом меняет наши представления о «повседневных» явлениях природы, должно изменить центр картинки. Поскольку центр контактирует сразу со всеми областями, лежащими чуть дальше, то «новая революционная теория» должна идеально состыковаться по периметру с колоссальным количеством других наблюдений и теорий. Иначе кусок просто не влезет на свое место. Причем чем больше кусок, тем больше у него контактов и тем сложнее его куда-то вставить.

Разберем пример с «памятью воды». Если у жидкой воды есть долговременная структура, обеспечивающая ей память о растворённых веществах, то эту идею нужно «состыковать» с кучей других деталек паззла:

С экспериментами по рассеянью нейтронов и электронов, выявляющими ближний порядок молекул.

С фазовыми переходами в твёрдое тело и газ.

С вязкостью, плотностью, диффузией, поверхностным натяжением и всеми другими макроскопическими характеристиками.

С компьютерным моделированием динамики жидкости, основанном на строгих квантовомеханических расчётах.

Со всеми экспериментально определёнными макроскопическими свойствами растворов электролитов.

С многочисленными экспериментами по релаксациям в растворах методами оптической спектроскопии, парамагнитного и ядерного магнитного резонанса.

И т. п.

Как вы уже поняли — никуда оно не стыкуется.

Нормальные учёные, понимают всю сложность паззла, а фрики и сумасшедшие изобретатели — нет. Отсюда и навязчивое желание предложить очередную «теорию всего».

Учёные не берутся за проверку многих «революционных идей» просто потому, что они уже на стадии формулировки задачи не влезают в паззл научной картины мира. Например, лженаучная теория «несилового взаимодействия» одиозного декана Юрия Тесли с ходу не стыкуется даже с элементарной ньютоновской механикой, не говоря уже о чем-то более сложном. То, что ньютоновская механика отлично работает в своей области применимости, подтверждает все вокруг нас — от мясорубки до самолёта. Новая теория должна работать как минимум не хуже, но никаких доказательств этого её автор не приводит (см. пункт 2 о бремени доказательства). Тратить время и деньги на исследования этого гипотетического «несилового взаимодествия» — все равно, что исследовать русалок, которых никто никогда не видел.

Кто виноват и что делать?

В целом вырисовывается довольно безрадостная картина — пропасть между сложностью современной научной картины мира и бытовым мировоззрением среднего обывателя настолько велика, что непонимание и дурацкие мифы рождаются сами собой. Катастрофическое падение уровня образования, ползучая клерикализация общества, безпринципность, безграмотность и преступная всеядность СМИ подпитывают эти мифы и углубляют пропасть.

В реалиях Украины критическое мышление и научная картина мира уже давно перестали быть доминирующими в информационном пространстве — оно до отказа заполнено фейками, безграмотной «типа аналитикой», эзотерическими и лженаучными бреднями типа астрологии, гомеопатии и «позитивного мышления», мошеннической рекламой и т. п. В таких условиях удивляться тотальному непониманию и мифологизации только, что связано с наукой в общем-то нечего.

Взрослый человек со сформированным некритичным магическим мышлением переубеждению не поддаётся. Пытаться влиять на него бессмысленно. Работать можно либо с детьми, либо с людьми у которых есть зачатки критического мышления, но которые просто «бегут со стадом» из-за недостатка информации или просто от лени. По-сути кроме насыщения информационного поля научпопом и продвижения правильных школьных программ тут мало что можно предложить.

С «непризнанными гениями» бороться также бессмысленно. Их количество можно постараться уменьшить грамотной профилактикой — все той же популяризацией и улучшением качества школьного и университетского образования.

Ещё можно улучшить момент и прицельно бить по морде чайником Рассела — иногда помогает.

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