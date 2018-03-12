"Радио НВ" начало вещание в 40 городах Украины

Инвесткомпания Dragon Capital (владелец общественно-политического издания и интернет-портала "Новое время") запустила новую радиостанцию под названием "Радио НВ", которая будет говорить во всех заявленных 40 городах на тех частотах, где ранее вещало радио "Эра ФМ", сообщила радиостанция.

Согласно сообщению, радиостанция начала вещание в 7:00 понедельника в 40 городах Украины, включая все областные центры страны и саме большие райцентры.

"Радио НВ" будет ежедневно транслировать новостные и авторские программы с 7:00 до 22:00, прерывая их выпусками новостей каждые 20 минут.

"Для "Радио НВ" мы приобрели новое оборудование, а к работе над станцией привлекли лучших журналистов и редакторов", - цитируется в сообщении руководитель проекта "Новое Время" Виталий Сыч.

По задумке создателей, "Радио НВ" будет максимально интегрированным в новостной сайт "Нового времени" с прямой видео- и аудиотрансляциями, возможностью интерактива для слушателей и подкастами. Помимо сайта, в интернете "Радио НВ" также будет доступно и через каналы в Facebook и YouTube, а также в специализированных радийных приложениях.

Инвестором проекта стала инвестиционная компания Dragon Capital.

Как сообщалось, ранее инвесткомпания Dragon Capital планировала запустить "Радио НВ" с 1 марта 2018 года.

22 февраля Нацсовет по телерадиовещанию выдал лицензии на вещание "Радио НВ".

В сентябре 2017 года инвесткомпания Dragon Capital завершила сделку по приобретению телерадиокомпании ООО "Телерадиокомпания "Радио-Эра".